 

В Харьковской горсовет вызвали полицию, потому что часть депутатов находилась в зале без масок

24.06.2020, 14:26, Новости дня

24 июня в Харьковский городской совет вызвали полицию из-за несоблюдения масочного режима депутатами, сообщила пресс-служба местной полиции.  

С заявлением в полицию обратился 52-летний депутат, который присутствовал в сессионном зале (его фамилия не уточняется). Он рассказал, что несколько его коллег в зале находятся без масок.

В горсовет прибыл экипаж патрульной полиции, который принял заявление о нарушении карантинных требований и опросил свидетелей. 

В полиции рассказали, что информацию о происшествии внесли в журнал единого учета заявлений и сообщений Шевченковского райотдела. 

На сегодняшней сессии, как видно на онлайн-трансляции, без масок была часть депутатов в зале, а также мэр города Геннадий Кернес и секретарь горсовета Александр Новак. 

Скриншот: TriolanLive / YouTube

Из-за распространения коронавирусной инфекции Министерство здравоохранения Украины рекомендует носить маски в общественных местах и в помещениях, в том числе органов государственной власти и местного самоуправления, чтобы уменьшить риск инфицирования.

В постановлении правительства №392 от 20 мая сказано, что нахождение без маски в общественных зданиях и сооружениях является нарушением карантина. За это согласно ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина) предусмотрен штраф в размере от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. до 34 тыс. грн), для должностных лиц – в размере 2–10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 тыс. до 170 тыс. грн).

В последние недели заболеваемость коронавирусной инфекцией в Украине начала расти. В частности, 23 июня коронавирус был подтвержден у 940 человек – это максимум с начала эпидемии.

Всего, по официальным данным, коронавирусом в стране заразилось 39 014 человек, 1051 из них скончался, а 17 409 выздоровели. В Харьковской области – 1891 инфицированный, умер 71 человек. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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