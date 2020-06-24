 

Мэрия Братиславы частично ушла на карантин из-за коронавируса

24.06.2020, 14:26, Новости дня

Об этом сообщает словацкое издание Noviny.sk.

С инфицированным человеком контактировали двое работников мэрии.

Сколько всего сотрудников муниципалитета сейчас находится на карантине, пресс-секретарь братиславской мэрии не уточнила.

Она добавила, что этот случай не связан с контактом сотрудника президентской канцелярии с зараженным COVID-19 человеком, из-за которого президент Словакии Зузана Чапутова ушла на самоизоляцию.

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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