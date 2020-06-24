В Киеве разрешили работу отелей, бассейнов, кафе и ресторанов

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24.06.2020, 14:26, Новости дня

В Киеве снимается запрет на работу ресторанов, кафе, отелей и бассейнов, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом 24 июня проинформировали в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

“Киев разрешил работу кафе и ресторанов в помещениях, работу гостиниц и бассейнов, а также проведение массовых мероприятий с соблюдением ряда противоэпидемических требований”, – говорится в сообщении.

В КГГА опубликовали подписанное 22 июня распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В мэрии рассказали, что учреждения, которым позволили работать, должны соблюдать ряд противоэпидемических требований.

Так, заведения питания обязаны “обеспечить маркировку для соблюдения дистанции в очередях, соблюдение расстояния между столами не менее 1,5 м, размещение не более четырех клиентов за одним столом”. Меню следует размещать при входе в кафе или ресторан, при этом оно должно быть сделано из материала, который можно дезинфицировать.

“Функционирование бассейнов разрешается для индивидуального посещения, а также для воспитанников спортивных школ, центров олимпийской подготовки, учеников-студентов учреждений специализированного образования спортивного профиля со специфическими условиями обучения учебно-тренировочных групп второго года обучения и старше”, – рассказали в КГГА.

Учреждения размещения, к которым относятся, в частности, отели, обязаны обеспечить возможность онлайн-регистрацию клиентов “во избежание очередей на рецепции”, а также не допускать скопления людей в холлах, вестибюлях, лифтовых холлах и лифтах. Во время пребывания в номере (комнате) посетители должны соблюдать масочный режим, а питание рекомендовано организовать по системе заказов.

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

17 июня правительство продлило адаптивный карантин, несмотря на существенный рост заболеваемости COVID-19.

С 22 июня Кабмин разрешил местным властям открывать заведения питания и размещения.

На утро 24 июня коронавирус в Украине был подтвержден у 940 человек – это максимум с начала эпидемии. Всего, по официальным данным, в стране зарегистрировано 39 014 случаев COVID-19, 1051 человек скончался, а 17 409 выздоровели.

По числу случаев COVID-19 Киев лидирует среди всех регионов страны. За сутки в столице выявлены 99 новых больных коронавирусной инфекцией, их число достигло 4528.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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