Le Figaro – диалог Макрона с Россией не принёс ожидаемых плодов, но останавливаться нельзя

24.06.2020, 14:10, Новости дня

Начиная диалог с Россией, французский президент Эммануэль Макрон руководствовался прагматическими соображениями: ведь многие вопросы между народной политики без РФ не решить, пишет Le Figaro. Однако результаты их сотрудничества пока не слишком весомые. И всё же, особенно в свете нынешних кризисов, закрывать дверь длят диалога нельзя, уверены эксперты.



Reuters

Как оказалось, президента Франции Эммануэля Макрона на парад 24 июня и не приглашали, так что ему не пришлось решать, ехать или нет, пишет Le Figaro. Ведь у Макрона, как и у Барака Обамы, результаты перезагрузки отношений с Россией весьма сомнительные, отмечает автор статьи.

С самого начала своего президентского срока Эммануэль Макрон пытался перезапустить диалог с Москвой. И на то у него был целый ряд причин, отмечает автор статьи. Макрон всегда выступал за прагматичную политику и за приоритет анализа реальной ситуации перед идеологическими установками. Он понимал, что, учитывая возвращение РФ на мировую арену, трудно добиться успеха в каком-либо международном вопросе, например, на Ближнем Востоке, без помощи России. И о безопасности на европейском континенте сложно говорить, не учитывая Россию.

Издание приводит слова неназванного европейского чиновника, который отмечал, что если Европа хочет быть силой, то ей нужно вести диалог со всеми, в том числе с теми, кто с ней не согласен. В пользу диалога Франции с Россией говорил и международный контекст, в котором Штаты перестали быть надёжным партнёром, Китай стал действовать агрессивно, а Великобритания решила выйти из союза.

Чтобы найти общие интересы с Россией, Макрон пошёл на некоторые уступки, отмечает автор статьи. Так, он ратовал за возвращение РФ в Совет Европы. Но при этом он не забывал о том, что на выборах РФ поддерживала Марин Ле Пен, не отказывался от требований по Крыму и Украине, стоял на своём в вопросе позиции Франции в НАТО. Несмотря на твёрдость в этих требованиях, страны Центральной и Восточной Европы всё равно на него обозлились.

В тот момент, когда настало время подводить итоги, результаты сближения между Францией и Россией кажутся весьма умеренными, отмечает автор статьи. Путин не захотел или не смог повлиять на Башара Асада в Сирии, а также сдержать влияние Ирана в регионе. По словам автора статьи, он не помог сохранить иранскую сделку. Но с Украиной разочарование было самым сильным: когда к власти пришёл Владимир Зеленский, который хотел восстановить диалог с Россией, та не стала ему уступать ни на грамм.

«Сближение с Россией не принесло весомых результатов. Но в 2020 году оно будет ещё сложнее, чем в 2019, потому что контекст стал сложнее», — приводит издание слова французского политолога Татьяны Кастуевой-Жан. И, по её словам, после нынешнего голосования по поправкам в российскую конституцию вести диалог будет ещё сложнее. «Больше нет даже видимости демократии. Мы узнаём настоящую природу России. Франции тяжело работать со страной, которая даже не делает вид, что она демократическая…» — приводит издание слова политолога. По её мнению, так в Ливии вмешательство РФ лишь усугубило ситуацию и мешает Парижу обеспечить там политическое решение вопроса.

В своей работе, составленной для Института Монтень, бывший французский дипломат Мишель Дюкло пишет, что кризис, связанный с коронавирусом, заставляет оставлять открытыми каналы для диалога с Россией. Но при этом не обольщаться: вряд ли нынешнее руководство изменит свои взгляды и подход к международной политике. А также важно быть осторожным, чтобы не вызвать недовольства от некоторых европейских партнёров Франции, пишет Le Figaro.