Анонсирован прямой эфир с главой Бурятии о ситуации с коронавирусом
24.06.2020, 13:48, Новости дня
В Instagram в четверг, 25 июня, в рамках традиционной серии интервью «Регионы о главном» состоится эфир с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым. Ведущим прямых эфиров выступает директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.
Цыденов и Кислицина обсудят ситуацию с распространением коронавирусной инфекции на территории республики и действующий режим ограничений, а также прогнозы по его изменению. Также будут обсуждаться меры поддержки бизнеса, введенные в период пандемии, и в целом будущее региона.
Эфир будет проходить в Instagram 25 июня в 13.00 мск.
9 июня глава Удмуртской республики Александр Бречалов в прямом эфире с Кислицыной разъяснил механизм работы правительственной горячей линии для медицинского персонала, отметив, что лично включен в решение проблем и вопросов врачей. А ранее состоялся разговор с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.
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