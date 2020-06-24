 

Путин: Организаторы и военнослужащие на параде в Москве старались от души

24.06.2020, 13:48, Новости дня

Военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади прошел на самом высоком уровне, организаторы и военнослужащие старались от души, сообщил президент Владимир Путин.

Об этом информирует РИА «Новости».

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов.

Президент Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед. Он призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ. 

После парада президент совместно с главами государств, которые прибыли в Москву на праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.  



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