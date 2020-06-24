Российский летчик рассказал о самом сложном моменте на параде в Хмеймиме

24.06.2020, 13:48, Новости дня

Самым сложным моментом во время участия в параде Победы является выдерживание временных интервалов и боевого порядка, сообщил командир звена истребителей Су-35С на российской авиабазе Хмеймим в Сирии Юрий Белов.

Он отметил то, с какой тяжелой работой сталкивается штурманский отдел во время подготовки к пролету воздушного строя на параде. Им приходится «попотеть», чтобы до долей секунды рассчитать прохождение самолетов и вертолетов, передает РИА «Новости».

«Самое сложное – выдерживание временных интервалов и выдерживание боевого порядка. Так как выполняем полеты в сомкнутых боевых порядках, это накладывает свою сложность в некоторых моментах», – подчеркнул пилот.

Он добавил, что «переживания всегда есть, это особенность любого человека». «Но мы воспитаны так, что мы готовы ко всему, и свое переживание мы победим», – сказал Белов.

Он добавил, что взаимодействие с летчиками ВВС Сирии у российских пилотов трудностей не вызывает. Сказывается то, что местные авиаторы обучены по советской школе. Командир звена также отметил дружественное отношение сирийских военнослужащих и указал на то, что с ними российские военные «всегда находят общий язык, даже не зная иностранного языка».

В параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на территории российской авиабазы Хмеймим в Сирии, приняли участие более 1 тыс. российских и сирийских военнослужащих. В составе механизированной колонны по плацу проехали 52 машины. В воздушной части парада были задействованы 17 летательных аппаратов – вертолеты Ми-8АТМШ, Ми-35, SA-342 Gazelle и самолеты Су-24, Су-34, Су-35, военно-транспортные Ан-30 и Ан-72, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов.