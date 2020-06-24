Начались продажи обновленного кроссовера Skoda Kamiq GT

24.06.2020, 13:45, Новости дня

Известный бренд Skoda анонсировал начало продаж бюджетного исполнения паркетника Skoda Kamiq GT.

В свою очередь, речь идет одновременно о четырех комплектациях, которые обладают передовыми опциями. Первый выход кроссовера Skoda Kamiq состоялся в конце прошлого года, тогда как производителю удалось выпустить более усовершенствованную модификацию. Автомобиль имеет как улучшенные технические параметры, так и модернизированную внешность.

Кроме того, кроссовер Skoda Kamiq GT построен на улучшенной архитектуре PQ25. Из технических параметров известно о применении 1,5-литрового бензинового мотора на 110 л.с. мощности. Также здесь предусмотрят улучшенную модель с 1,2-литровой установкой.