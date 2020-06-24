 

Начались продажи обновленного кроссовера Skoda Kamiq GT

24.06.2020, 13:45, Новости дня

Известный бренд Skoda анонсировал начало продаж бюджетного исполнения паркетника Skoda Kamiq GT.

В свою очередь, речь идет одновременно о четырех комплектациях, которые обладают передовыми опциями. Первый выход кроссовера Skoda Kamiq состоялся в конце прошлого года, тогда как производителю удалось выпустить более усовершенствованную модификацию. Автомобиль имеет как улучшенные технические параметры, так и модернизированную внешность.

Кроме того, кроссовер Skoda Kamiq GT построен на улучшенной архитектуре PQ25. Из технических параметров известно о применении 1,5-литрового бензинового мотора на 110 л.с. мощности. Также здесь предусмотрят улучшенную модель с 1,2-литровой установкой.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / В Узбекистане строят больницу для инфицированных коронавирусом на 10 тысяч мест

22.04 / Песков назвал чушью публикации о разговоре Путина и бен Сальмана на повышенных тонах

06.05 / «Газпром нефть» заявила о рентабельности добычи при цене в 20 долларов за баррель

05.06 / США и Иран обменялись заключенными

16.06 / Адвокат Добровинский: У Ефремова есть все шансы получить 5-6 лет условно

22.06 / Голикова рассказала, как принималось решение о проведении парада Победы

23.06 / Верховный лама Тувы умер от коронавируса

14.05 / Россия оценила реакцию Польши на статью Мааса ко Дню Победы

21.05 / Армия завершила строительство обсервационного лагеря в Красноярском крае

10.04 / В РПЦ призвали прихожан оставаться дома в Вербное воскресенье и на Пасху

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска