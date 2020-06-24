Елена Летучая рассказала про безопасность на участках для голосования

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24.06.2020, 13:30, Новости дня

Телеведущая Елена Летучая проверила, как будут соблюдаться меры безопасности на участках для голосования по поправкам в Конституцию.

«Через несколько дней у нас будет проходить голосование. Вам не кажется, что это немного странно для сегодняшних реалий? Не так давно мы прошли пик пандемии, и люди до сих пор боятся заболеть. Я решила проверить – какие меры безопасности будут предприняты и достаточно ли их», – завила Летучая в анонсе видеоролика, опубликованного на YouTube.

Телеведущая взяла интервью у председателя ЦИК Эллы Памфиловой и главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которые заверили в безопасности участия в голосовании.

В частности, они указали, что каждый голосующий будет вставать на дезинфицирующий коврик, после чего у него измерят температуру. Также всем голосующим будем выдаваться индивидуальный набор, в который войдут ручка, медицинская маска и перчатки. Кроме того, на участках будет соблюдаться дистанция в полтора-два метра.

Ранее член Общественной палаты РФ Максим Григорьев заявил, что более 12 стран уже провели избирательные кампании в условиях угрозы коронавируса. Меры для обеспечения безопасности избирателей, принятые в России, существенно выше, чем во многих из этих стран, отметил эксперт.

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. При этом проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. Для наблюдения за ходом голосования уже зарегистрировались свыше 300 тысяч человек.



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