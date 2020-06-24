 

Президент Киргизии прибыл в Москву, но из-за инфекции на Парад Победы не попал

24.06.2020, 13:20, Новости дня

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, прибыв в Москву, не смог принять участие в Параде Победы: в его делегации было выявлено два случая коронавируса COVID-19. Заболели завотделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков и сотрудник охраны.

По сообщению пресс-службы президента Жээнбекова, он решил воздержаться от участия в мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, так как в сложившихся обстоятельствах такое участие было бы оценено как безответственный шаг по отношению к другим их участникам. Президент Киргизии и его делегация вернутся в Бишкек, где сотрудники с положительным результатом анализа на короновирус уйдут на 14-дневную самоизоляцию.

Остальные члены киргизской делегации, включая самого Жээнбекова, уйдут самоизоляцию до результатов анализа — предположительно на три дня, передает РИА Новости. По последним данным портала Worldometers, в Киргизии зарегистрировано 3 726 случаев нового коронавируса, более двух тысяч пациентов уже выздоровели, а 42 человека скончались.



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