 

“Двоечники” ОПЕК+ представили компенсационные планы

24.06.2020, 13:20, Новости дня

Все "двоечники", недовыполнившие сделку ОПЕК+, представили графики компенсаций недосниженных объемов в будущем, сообщил министр энергетики Александр Новак. Одобрения комитета им не требуется, даже процедуры такой нет, поскольку соглашение добровольное. Страны лишь подтвердили свою готовность его выполнять.

Новак добавил, что РФ будет исполнять сделку на 100%, поскольку взяла на себя соответствующие обязательства. В мае сделка была исполнена 96%, в июне ожидается приближение к 97%.

18 июня состоялся мониторинговый комитет ОПЕК+. Сделка была исполнена на 87%, при этом превышение стран ОПЕК составило 0,97 млн б/с (84%), не-ОПЕК —0,29 млн б/с (92%).

От нарушителей потребовали компенсации в июле-сентябре. В мае злостными нарушителями стали Габон (40%), Ирак (46%), Нигерия (57%), Ангола (71%) и Конго (72%).

Договоренность на апрель предполагала снижение нефтедобычи в мае-июне на 9,7 млн б/с (23% от уровня октября 2018 года), с июня – на 7,7 млн б/с (на 18%), передает "Интерфакс".



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / Трамп пообещал, что Болтон «дорого заплатит» за публикацию своих мемуаров

29.05 / Хакеров заподозрили в похищении военной информации в Японии

29.04 / Байден победил на праймериз в Огайо

17.05 / Welt – бундесверу пришлось арендовать для учений американские парашюты — своих не хватило

12.05 / Госдума одобрила временное приобретение полиса ОСАГО без техосмотра

20.05 / В США впервые разрешили разрезать обломки «Титаника»

14.04 / Прогноз по курсу рубля на апрель: рынок валют самоизоляции не соблюдает

19.06 / В США скончался сын Никиты Хрущева

27.04 / В Сети появились фото нового купе BMW 2-й серии

11.06 / Аэропорт Сочи может возобновить международное сообщение одним из первых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска