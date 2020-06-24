 

Венесуэла объяснила неуплату взносов в ООН американскими санкциями

24.06.2020, 12:50, Новости дня

В письме генеральному секретарю ООН Венесуэла заявила, что не выплатила членские взносы в эту международную организацию из-за американских санкций.

Непогашенный долг с января не позволяет Каракасу участвовать в голосованиях.

На прошлой неделе Венесуэла стала единственным из 193 членов ООН, которому не позволили участвовать в голосовании по выборам нового главы Генеральной Ассамблеи и пяти новых непостоянных членов Совета Безопасности, которые будут работать в этом органе в 2021-2022 годах.

Каракас задолжал десятки миллионов долларов в текущий бюджет ООН и на финансирование миротворческих операций.

«Санкции США не позволяют нам переводить средства на банковские счета ООН, расположенные не только в США, но и в других странах», – говорится в письме посла Венесуэлы в ООН Самуэля Монкады от 15 июня, адресованном генеральному секретарю Антониу Гутерришу.

«Каждый раз, когда мы пытались сделать электронный перевод, трансакции отклонялись, и в лучшем случае возвращались на наши счета», – добавил он.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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