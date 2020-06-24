Всероссийский флешмоб «Голубь мира» провели в Приморье и Омской области

24.06.2020, 12:48, Новости дня

Активисты в Приморском крае и Омской области в рамках всероссийского флешмоба «Голубь мира» сделали из бумаги фигурки птиц и прикрепили их на деревьях в скверах и парках, а также возле мест воинской славы.

Так, во Владивостоке мастер-класс по изготовлению бумажных голубей развернулся на одном из излюбленных мест отдыха горожан – Спортивной набережной. Желающие могли также принести фигурку птицы с собой, чтобы вместе повесить ее на «Дерево мира», информирует портал ДВ-РОСС со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

В Артеме бумажных голубей мастерили в городском парке культуры и отдыха и развешивали на площади возле местного Дворца культуры. В Дальнереченске акция проходила сразу в нескольких населенных пунктах: ее приняли села Рождественка, Боголюбовка, Ракитное, Орехово и Поляны.

Птиц мира создавали 24 июня и в ЗАТО Фокино. Патриотические мероприятия развернулись в самом Фокино, а также поселках Дунай и Путятин. В Партизанском округе акцию «Голубь мира» приняли городской центр и село Углекаменск.

К акции присоединились и жители Омской области, информирует местный «12 канал».

«Голубь – символ нашей мирной жизни сегодня. За нее сражались фронтовики, партизаны, труженики тыла. Они бесстрашно встали на защиту Родины и одержали сокрушительную победу над нацизмом, спасли весь мир, который важно беречь ради себя и будущих поколений. Мы принимаем участие во флешмобе в знак уважения и благодарности тем, кто изменил наше будущее и подарил настоящее, – сообщил директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омска Константин Мельников.

По окончании акции участники запустят в небо живых птиц.

Акция также проходит в онлайн-формате. Своего голубя можно сфотографировать и «отправить в полет» в интернет-пространство с пожеланием мира и хештегами #голубьмира #мирназемле #парадпобедителей #радостьпобеды #год2020 #годпамятииславы.