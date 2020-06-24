Народ Ливии попросит Египет о помощи

24.06.2020, 12:30, Новости дня

Ливийцы официально попросят Каир вмешаться в ситуацию в республике, если лояльные Правительству национального единства (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем силы захватят город Сирт и провинцию Джуфра, сообщил глава заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акила Салех.

«Ливийский народ официально попросит Египет ввести свои вооруженные силы, если это потребуется для защиты национальной безопасности Ливии и Египта. Это будет законная самооборона в случае, если террористические группировки перейдут «красную линию», о которой говорил президент (Египта Абдель Фаттах) ас-Сиси: попробуют захватить город Сирт или Джуфру и продвинуться дальше», – сообщил Салех, передает РИА «Новости».

По словам Салеха, главной причиной проблем Ливии является иностранное вмешательство в том или ином виде. Ранее ливийский парламент обвинял в таком вмешательстве Турцию. «Хватит нам войн… призываем всех остановить кровопролитие», – сообщил спикер.

Ранее стало известно, что в ливийской гражданской войне ожидается новый поворот. Вслед за начавшейся турецкой интервенцией на территорию Ливии готовятся вступить египетские войска. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему руководство Египта приняло такое решение, в состоянии ли страна вести столь крупномасштабный военный конфликт – и какого результата Каир хочет добиться.

Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров допустил возможность позитивного влияния США на ситуацию в Ливии. Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал Правительство национального согласия и Ливийскую национальную армию вступить в переговоры «без вмешательства России». В Берлине же подчеркнули, что участие Москвы в процессе необходимо.