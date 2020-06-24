 

Народ Ливии попросит Египет о помощи

24.06.2020, 12:30, Новости дня

Ливийцы официально попросят Каир вмешаться в ситуацию в республике, если лояльные Правительству национального единства (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем силы захватят город Сирт и провинцию Джуфра, сообщил глава заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акила Салех.

«Ливийский народ официально попросит Египет ввести свои вооруженные силы, если это потребуется для защиты национальной безопасности Ливии и Египта. Это будет законная самооборона в случае, если террористические группировки перейдут «красную линию», о которой говорил президент (Египта Абдель Фаттах) ас-Сиси: попробуют захватить город Сирт или Джуфру и продвинуться дальше», – сообщил Салех, передает РИА «Новости».

По словам Салеха, главной причиной проблем Ливии является иностранное вмешательство в том или ином виде. Ранее ливийский парламент обвинял в таком вмешательстве Турцию. «Хватит нам войн… призываем всех остановить кровопролитие», – сообщил спикер.

Ранее стало известно, что в ливийской гражданской войне ожидается новый поворот. Вслед за начавшейся турецкой интервенцией на территорию Ливии готовятся вступить египетские войска. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему руководство Египта приняло такое решение, в состоянии ли страна вести столь крупномасштабный военный конфликт – и какого результата Каир хочет добиться.

Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров допустил возможность позитивного влияния США на ситуацию в Ливии. Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал Правительство национального согласия и Ливийскую национальную армию вступить в переговоры «без вмешательства России». В Берлине же подчеркнули, что участие Москвы в процессе необходимо.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05 / Гинцбург: COVID-19 поведет себя или как грипп, или как корь

29.05 / Следственный комитет завершил расследование дела о фейке про коронавирус

25.05 / Власти Москвы подсчитали убытки от эпидемии

11.05 / Президент дал поручения, касающиеся банков и кредитов

28.05 / В “Укрзалізниці” уволили руководство подразделения, которое отвечает за поезда “Интерсити”

24.04 / Грузия отозвала своего посла из Украины – СМИ

26.04 / Билык: С Никитиным мы поделили права 30% на 70%

24.04 / Пока совсем не факт, что назначение Саакашвили состоится, людей без биографии через парламент проводить куда легче

13.04 / Онлайн-спектакли пользуются небывалой популярностью

26.04 / В Херсонской области на карантин закрыли три населенных пункта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска