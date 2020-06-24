 

В грузинской лаборатории Лугара занялись изучением гена коронавируса

24.06.2020, 12:30, Новости дня

Геном коронавируса изучают в грузинской лаборатории имени сенатора США Ричарда Лугара, сообщила глава минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Премьер-министр Георгий Гахария и члены правительства 24 июня посетили эту лабораторию – Центр общественного здравоохранения, отдав должное специалистам за вклад в борьбу с коронавирусом.

По словам министра здравоохранения, «важность данного центра еще раз подчеркнута исследованиями генома штамма».

Затем данные будут соотнесены с исследованиями в других странах.

Георгий Гахария подчеркнул «профессионализм» сотрудников центра их вклад в то, что «ситуация с пандемией в Грузии контролируется».

Летом в лаборатории смогут в день делать 4 тыс. тестов, с осени – до 10 тысяч.

Премьер-министр поблагодарил Америку за создание этой лаборатории в Грузии.

В Грузии 914 человек заболели коронавирусом, излечились 771, скончались 14.

Ранее в МИД РФ заявляли, что американские лаборатории, расположенные за пределами США, могут заниматься разработкой смертельных патогенов.



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