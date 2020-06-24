В Омске 75-ю годовщину Победы отметили парадом и конкурсом чтецов

24.06.2020, 12:30, Новости дня

«Мы провели несколько акций и концерт, где исполнялись песни военных лет. Люди были очень довольны, потому что из-за коронавируса соскучились по живому общению», – сообщила газете ВЗГЛЯД директор регионального центра культуры «Сибиряк» Наталья Лев. Она рассказала о мероприятиях, которые прошли в Омске в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Территория нашего учреждения находится в центре города, где всегда собирается очень много людей», – отметила директор омского областного центра культуры «Сибиряк» Наталья Лев.

«Был установлен постамент Победы и баннеры с изображением фактов о войне, звучала тематическая радиогазета. Областная библиотека детства и юношества провела конкурс для юных чтецов, а сотрудники нашего коллектива подготовили концерт, где исполнялись песни военных лет. Также была проведена акция для детей, в рамках которой они делали своими руками фигурку белого голубя – символа мира», – рассказала собеседница.

По словам директора центра культуры, все акции были проведены с большим удовольствием. «Был замечательный концерт, зрители остались довольными. Чувствовалось воодушевление. Кроме того, мы сейчас постепенно выходим из режима ограничений из-за коронавируса, потому было видно, что люди очень соскучились по живому общению и культурным мероприятиям», – заключила Наталья Лев.

Ранее на Соборной площади города прошел праздничный парад войск Омского гарнизона в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов.

Президент Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед. Он призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ.

После парада президент совместно с главами государств, которые прибыли в Москву на праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.