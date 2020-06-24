 

В Омске 75-ю годовщину Победы отметили парадом и конкурсом чтецов

24.06.2020, 12:30, Новости дня

«Мы провели несколько акций и концерт, где исполнялись песни военных лет. Люди были очень довольны, потому что из-за коронавируса соскучились по живому общению», – сообщила газете ВЗГЛЯД директор регионального центра культуры «Сибиряк» Наталья Лев. Она рассказала о мероприятиях, которые прошли в Омске в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Территория нашего учреждения находится в центре города, где всегда собирается очень много людей», – отметила директор омского областного центра культуры «Сибиряк» Наталья Лев.

«Был установлен постамент Победы и баннеры с изображением фактов о войне, звучала тематическая радиогазета. Областная библиотека детства и юношества провела конкурс для юных чтецов, а сотрудники нашего коллектива подготовили концерт, где исполнялись песни военных лет. Также была проведена акция для детей, в рамках которой они делали своими руками фигурку белого голубя – символа мира», – рассказала собеседница.

По словам директора центра культуры, все акции были проведены с большим удовольствием. «Был замечательный концерт, зрители остались довольными. Чувствовалось воодушевление. Кроме того, мы сейчас постепенно выходим из режима ограничений из-за коронавируса, потому было видно, что люди очень соскучились по живому общению и культурным мероприятиям», – заключила Наталья Лев.

Ранее на Соборной площади города прошел праздничный парад войск Омского гарнизона в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов.

Президент Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед. Он призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ. 

После парада президент совместно с главами государств, которые прибыли в Москву на праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Сериал «Зулейха открывает глаза» установил несколько рекордов

23.05 / В Сербии покончил с собой экс-игрок “Металлиста”

17.06 / Розничные продажи в США выросли в мае почти на 18%

03.05 / Захарова рассказала о «сложнейшем» рейсе по вывозу россиян

12.05 / На докапитализацию Россельхозбанка направили 10 млрд рублей

15.04 / Арахамия заявил, что 16 апреля Рада может назначить министра энергетики

21.04 / Нокаутировавшим москвича полицейским заинтересовались в МВД

15.05 / В отношении кандидата на пост Агентства по глобальным медиа ведется расследование

14.05 / Нелегальных мигрантов депортируют из США в связи с эпидемией коронавируса

18.04 / Доля инфицированных коронавирусом москвичей без симптомов выросла до 60%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска