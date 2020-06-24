 

Лукашенко пообещал россиянам: «Победим, выстоим»

24.06.2020, 12:16, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался с гостями парада Победы в Москве и пожелал им здоровья.

«Спасибо, что приехали, друзья. Спасибо», – выкрикнули с трибун лидерам иностранных государств, приехавшим на праздник.

«В столицу родины приехали! Победим, выстоим, не болейте!» – ответил Лукашенко.

После парада Победы главы государств отправились в Александровский сад на возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Президент РФ Владимир Путин всю дорогу шел в сопровождении глав Казахстана, Таджикистана и Узбекистана Касым-Жомарта Токаева, Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиеева.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко все это время держался позади, ни с кем не общался, передает РИА «Новости».

Уже после церемонии возложения Путин некоторое время общался с молдавским лидером Игорем Додоном.

В Москву на парад в этом году приехали лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии.

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов.

Президент Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед. Он призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ. 

После парада президент совместно с главами государств, которые прибыли в Москву на праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.



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