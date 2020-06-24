Олег Шатов сменит “Зенит” на “Рубин”

24.06.2020, 12:06, Новости дня

Полузащитник сборной РФ Олег Шатов покинет "Зенит" нынешним летом. 29-летний футболист продолжит карьеру в казанском "Рубине".

Как сообщает Soccer.ru, Олег Шатов подписал предварительное соглашение с "Рубином". Казанский клуб пока не подтвердил эту информацию. Контракт Шатова с "Зенитом" истекает 30 июня.

Олег Шатов пришел в "Зенит" летом 2013 года из махачкалинского "Анжи". В 2018 году Олег уходил в полугодовую аренду в "Краснодар". В составе "Зенита" Шатов дважды становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны и дважды завоевывал Суперкубок.