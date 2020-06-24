 

Тьяго Алькантара больше не хочет играть за “Баварию”

24.06.2020, 12:06, Новости дня

Полузащитник сборной Испании Тьяго Алькантара отказался продлевать контракт с мюнхенской “Баварией”. 29-летний футболист намерен покинуть ряды чемпионов Германии.

Действующее соглашение Тьяго с “Баварией” истекает 30 июня 2021 года. “Бавария” была готова предложить ему продлить сотрудничество, но встретила отказ футболиста. Алькантара изъявил желание покинуть команду, сообщает РИА Новости.

Тьяго хотел продолжить карьеру в английском “Ливерпуле”. “Бавария” может продать футболиста, чья стоимость оценивается в 48 миллионов евро.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Сертификация нового пистолета «Аспид» началась в РФ

27.04 / Том Хэнкс здоров и собирается ударить по коронавирусу «Хэнк-циной»

14.04 / В Хакасии четверо членов правительства отправлены на самоизоляцию

18.04 / Стало известно о четвертом погибшем при крушении самолета Л-4 в Хабаровском крае

09.05 / Корреспондент – Саакашвили считает, что Украину нужно вытаскивать из болота

07.05 / Концерн Uniper инвестировал в «Северный поток – 2» 700 млн евро

15.05 / В Беларуси погибли журналисты, снимавшие для “Настоящего времени” фильм о стране

21.06 / В кинотеатры AMC без маски не пустят

09.05 / В больнице для инфицированных коронавирусом в Москве начался пожар, есть жертвы

29.05 / Китай не исключает применения военной силы в отношении Тайваня

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска