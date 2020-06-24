 

Россияне снова начали пополнять валютные вклады

24.06.2020, 12:06, Новости дня

Россияне снова начали пополнять валютные вклады в банках, следует из данных Центробанка. По состоянию на 1 июня общий объем средств на валютных вкладах составил 88,97 миллиарда долларов, внесен 721 миллион долларов.

При этом в течение предыдущих четырех месяцев граждане, наоборот, забирали валюту со своих вкладов. С начала апреля сумма вкладов физических лиц в иностранной валюте снизилась на 1,2%, или на $1,1 миллиарда по сравнению с 1 мая. С начала года россияне вывели со счетов $8,3 миллиарда, или все валютные накопления за 2019 год. Тогда ряд банков просто отказались от долларовых вкладов.

Директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов считает, что увеличение валютных вкладов свидетельствует о том, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация. Старший аналитик агентства Moody's Семен Исаков рассказал РБК, что на поведение клиентов могла повлиять падающая доходность рублевых вкладов. К июню средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках снизилась до 5,01% годовых, обновив исторический минимум.

Ранее был составлен рейтинг регионов РФ с наибольшим размером банковских вкладов населения. Открывают топ-10 традиционно Москва и Санкт-Петербург, последние места заняли Мурманская и Московская области.



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