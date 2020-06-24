Белькова, которая сложила мандат народного депутата, стала топ-менеджером “Оператора ГТС Украины”

24.06.2020, 12:05, Новости дня

Бывший депутат Верховной Рады Ольга Белькова, которая на прошлой неделе сложила мандат, возглавила направление по международной деятельности и работе с государственными органами в ООО “Оператор ГТС Украины”, сообщила пресс-служба компании 24 июня.

“Основной задачей Бельковой на этой должности будет продвижение и защита интересов “Оператора ГТС Украины” на международной арене, в первую очередь в вопросах реализации проектов “Северный поток – 2″ и других обходных газопроводов. Также ее приоритетной задачей станет завершение процесса полной интеграции Украины в европейский газовый рынок”, – сообщили в компании.

Генеральный директор предприятия Сергей Макогон рассказал, что ранее в ООО не было менеджера, который отвечал за международное направление, поскольку этими вопросами занимались сотрудники “Нафтогазу”.

“Мое решение сложить полномочия народного депутата и перейти в государственную стратегическую компанию является попыткой защитить большие украинские интересы. Да, с одной стороны, это амбициозный вызов, но с другой – и для меня это самое главное – возможность реализовать в энергетическом секторе те изменения и реформы, которые были наработаны мной и коллегами в парламенте за предыдущие пять лет”, – прокомментировала свое назначение Белькова.

Она отметила, что украинская ГТС должна быть востребованной и неотъемлемой частью европейской газотранспортной сети.

ООО “Оператор ГТС Украины” занимается транзитом природного газа из Россси в страны Европейского союза, а также транспортирует газ потребителям в Украине. Компания была создана в 2019 году, а с 1 января 2020-го полноценно заработала. Акционером ООО “Оператор ГТС Украины” является АО “Магистральные газопроводы Украины”, которое, в свою очередь, на 100% принадлежит Министерству финансов Украины.

Белькова была депутатом Верховной Рады трех последних созывов. В парламенте VII созыва она входила во фракцию УДАР, в парламенте VIII – во фракцию Блока Петра Порошенко, в парламенте IX созыва – во фракцию “Батьківщина”. До избрания в Раду работала в общественных и коммерческих организациях, в частности, была управляющим партнером компании EastLabs.

Белькова зарегистрировала заявление, в котором попросила лишить ее мандата, 16 июня. “Никакой “зради”, просто жизнь”, – объяснила тогда депутат свое решение журналистам. 18 июня Рада 343 голосами досрочно прекратила ее полномочия. Во время выступления перед коллегами она сказала, что безоговорочно влюблена в парламентаризм, и призвала считать ее “политиком запаса”.

“Даже лучшие профессионалы должны проводить некоторую перезагрузку и время от времени сверять теоретические концепции с реалиями. Я хочу убедиться как профессионал, что написанное мной в этом зале работает так, как задумано там, в реальном секторе экономики”, – сказала Белькова.