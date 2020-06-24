Porsche покажет недорогую вариацию Taycan в этом месяце

24.06.2020, 11:15, Новости дня

Немецкий автогигант Porsche объявил о планах презентовать усовершенствованную версию популярного электрокара Porsche Taycan.

Вместе с тем уже известны некоторые подробности о запланированной модификации. Производитель анонсировал, что электрическая модель получит единственный агрегат, который расположен на задней оси. Еще весной представители бренда анонсировали, что готовят к выходу бюджетное исполнение электрокара Taycan, тогда как первыми смогут его приобрести исключительно на китайском рынке.

Однако уже спустя некоторое время планируется также начать поставки в остальные страны. В зависимости от комплектации, запас хода может изменяться и в максимальном исполнении составит около 320 километров.