Эксперт: Инициативы президента вернут из-за рубежа основанные там россиянами IT-компаниии

24.06.2020, 10:53, Новости дня

Предложенный налоговый маневр может способствовать активному росту российской IT-отрасли, возвращению бизнеса из-за рубежа, росту экспорта отечественных программных продуктов. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко, комментируя решение Путина ускорить развитие цифровой экономики в стране.

«В последние два года, согласно ежегодному нашему исследованию «Экономика Рунета 2019–2020», происходило качественное ухудшение динамики роста высокотехнологичных отраслей. Предложенные президентом меры, включая «налоговый маневр», могут заставить экспертов пересмотреть прогнозы до конца 2020 года, улучшить их», – сказал директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

«Сегодня президент фактически закрепил то, что обсуждалось и предлагалось на его встрече с представителями IT-компаний 10 июня: бессрочное сокращение нагрузки на фонд оплаты труда за счет снижения ставки с 14 до 7,6 % и снижение налоговой ставки на прибыль в IT-сфере с 20 до 3 %.

По свидетельству Плуготаренко, именно эти два вопроса и были для IT-отрасли наиболее значимыми. Эксперт назвал революционным и давно назревшим переход от «охранительно-запретительной» парадигмы регулирования отрасли на «стимулирующую». «Надеюсь, мы являемся участниками процесса «переключения» этой парадигмы – именно сейчас, в 2020 году. Надеюсь также, что этот тренд будет постоянным, а принятые решения – бессрочными» – подчеркнул директор РАЭК.

«Важно, что существенная поддержка отрасли оказывается именно сейчас – на фоне экономических и социальных сложностей, последствий COVID-19, также на фоне геополитического напряжения. Принимаются решения, подтверждающие желание нашей страны сделать ставку на научно-технический прогресс», – сообщил эксперт.

«Впервые в истории страны значимость IT-сферы предлагается зафиксировать в Конституции, а это значит, что цифровая экономика получает должное признание как одна из системообразующих отраслей экономики нашей страны. Отечественные достижения в этой области за последние 20 лет стали мощнейшим конкурентным преимуществом современной РФ в цифровом веке», – сказал Плуготаренко. В первую очередь, это сервисы, технологии искусственного интеллекта, IoT, Big Data, коммуникационные и соцмедиа онлайн-платформы, заключил Плуготаренко.

Экстраординарными назвал предложения Владимира Путина первый зампред комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОПРФ Александр Малькевич. По его мнению, эти решения могут стать трамплином для рывка российской «цифрономики» в будущее.

«О необходимости государственного протекционизма в этой сфере мы давно говорили в Общественной палате – я рад что голос общественности услышан, – сообщил Малькевич газете ВЗГЛЯД. – Меры, предложенные президентом по IT-отрасли, соответствуют духу тех поправок в Конституцию, которые обязывают государство поддерживать научно-техническое развитие страны». Эксперт отметил, что ни в одной стране мира пока не решились на столь же серьезные налоговые послабления для этой сферы, как в России. «Я это вижу так, что мы стоим на пороге цифровой революции и президент показал, что IT – это наша новая нефть», – надеется Малькевич.

Эксперт уверен, что объявленные главой государства меры значительно помогут разработчикам российского софта и увеличат его экспортный потенциал. «Сниженный налог должен стать аргументом к возвращению в российскую юрисдикцию компаний, основанных россиянами, и потом перебравшимися за границу, – отметил член ОП. – Важно, что президент видит это как долгосрочную программу, не связанную только с преодолением последствий коронавируса. Программа закладывает ускоренное развитие отрасли как минимум на пятилетку».

Напомним, выступая во вторник с обращением к нации, президент Владимир Путин, в частности, объявил о мерах, призванных ускорить развитие цифровой экономики России. В частности, для предприятий IT-бизнеса страховые взносы сокращены с 14% до 7,6%; налог на прибыль – c 20% до 3% (то есть вводится одна из самых низких ставок в мире).

Путин подчеркнул, что поддержка IT-отрасли не ограничится только налоговыми преференциями. «Налоги – это, конечно, важно, но далеко не все. Прошу правительство продолжить анализ по всем другим условиям работы IT-отрасли и смежных сфер. Мы также должны быть здесь конкурентоспособными», – потребовал президент.

Согласное предложенному пакету поправок в Конституцию, в статье 114 появится пункт о том, что правительство Российской Федерации обязано обеспечивать государственную поддержку научно-технологического развития страны, сохранение и развитие ее научного потенциала. Всероссийское голосование по поправкам намечено на 25 июня – 1 июля.