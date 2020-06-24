 

«Торнадо-С» и ТОС-2 впервые приняли участие в параде в Москве

24.06.2020, 10:48, Новости дня

Новая реактивная система залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С», новейшая тяжелая огнеметная система ТОС-2 (ранее также известная как «Тосочка») и модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ» впервые приняли участие в параде в честь 75-летия Победы на Красной площади в Москве.

РСЗО «Торнадо-С» калибра 300 миллиметров, являющаяся развитием комплекса «Смерч», включает в себя модернизированную боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления наведением и огнем и новыми неуправляемыми реактивными снарядами, а также корректируемыми реактивными снарядами с осколочно-фугасной частью, передает РИА «Новости».

ТОС-2  придет на смену огнеметной системе ТОС-1 «Солнцепек», ее опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях. Отличительными особенностями новой системы является колесное шасси («Солнцепек» устанавливался на гусеничное), компактность, а также новые реактивные снаряды с повышенной дальностью поражения. Минобороны уже заказало опытно-промышленную партию ТОС-2, поставки запланированы на 2021 год.

Затем по Красной площади проехала другая новинка юбилейного парада – модернизированный ЗРПК «Панцирь-СМ». Комплекс, завершение испытаний которого запланировано на 2021 год, получит новые ракеты увеличенной дальности, сможет обнаруживать, сопровождать и поражать большее количество целей на большей дальности, в том числе, как ранее сообщалось в некоторых СМИ, сбивать мини-беспилотники.

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве в среду утром. В параде принимают участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники и 75 летательных аппаратов.

Президент Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед. Он призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ.

Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что новая модификация комплекса «Панцирь» будет показана на параде Победы 24 июня. Это означает, что РФ делает важный шаг для противодействия одному из основных видов оружия будущего – беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).



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