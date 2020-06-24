 

Врио главы Коми выдвинул свою кандидату на пост главы региона

24.06.2020, 9:48, Новости дня

Врио главы Коми Владимир Уйба выдвинул свою кандидатуру на пост руководителя республики, досрочные выборы состоятся 13 сентября.

Соответствующий пакет документов о самовыдвижении Уйба передал в среду в избирательную комиссию республики, передает ТАСС.

«Я – житель России, имею право выдвинуться, я воспользовался этим правом. Почему не от какой-то партии? Я не состою ни в какой партии, поэтому считаю, что в данном случае я – универсальный боец, со всеми на равных, не выделяя кого-то. Реально мои шансы оценит народ, а я буду объяснять людям, что со мной можно будет связывать будущее республики на ближайшие годы. У меня для этого достаточно накоплено жизненного, профессионального опыта, ресурса», – сказал Уйба после проверки и приема документов членами избиркома.

Руководитель региона намерен в ближайшие время представить программу развития региона.

«Программа будет. В начале мая договорились с министрами, что они готовят свое видение, я обобщаю и выхожу на «дипломную» работу, которую буду докладывать президенту. Надеюсь, в ближайшее время это произойдет. Основное – это занятость населения, социальный блок, который требует серьезного, грамотного «лечения». Развитие драйверов, причем не связанных с углем, нефтью, газом», – сказал Уйба.

Досрочные выборы главы Коми проводятся в связи с тем, что бывший руководитель региона Сергей Гапликов 2 апреля подал в отставку, президент Владимир Путин ее принял. Врио главы республики был назначен Владимир Уйба, который занимал пост замглавы Минздрава, а до этого возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство России.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.05 / Crew Dragon совершил стыковку с МКС

06.05 / Силуанов спрогнозировал среднюю стоимость нефти в 2020 году

21.04 / «Яндекс» отказался отключать «Разговорчики» в навигаторе

02.05 / Полная отмена карантина может привести к 140 тыс. смертей до конца года – Ляшко

18.05 / В Россию едет еще один китайский кроссовер

15.06 / Дело Гандзюк. Суд разрешил задержание и принудительный привод Мангера

18.05 / ФБР установило связь «Аль-Каиды» с убийством на авиабазе ВМС во Флориде

10.06 / Памфилова призвала не публиковать «лишнего» на сайте для голосования по Конституции

22.05 / Суд не стал арестовывать фигуранта дела о пожаре в доме престарелых в Москве

13.05 / Госдума приняла закон об индивидуальных тарифах для ОСАГО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска