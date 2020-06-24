 

Путин пообщался с ветеранами перед парадом в Москве

24.06.2020, 9:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин пообщался с ветеранами перед парадом Победы на Красной площади.

Когда Путин вышел на трибуну, установленную на Красной площади, его приветствовали гости парада, большая часть из которых – ветераны. Глава государства пожал руку гостям, а два ветерана довольно долго что-то говорили главе государства. Путин в ответ кивнул, передает РИА «Новости».

В одном ряду с российским лидером сидят главы государств, которые приехали на торжества по случаю 75-летия Победы. По правую руку от президента сидит ветеран, еще правее – президент Белоруссии Александр Лукашенко, он также активно общается гостями.

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве в среду утром. В параде принимают участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники и 75 летательных аппаратов.

Президент РФ Владимир Путин объявил день проведения парада Победы выходным. Президент напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / Бригада московских врачей завершила работу в Дагестане

13.05 / Шмыгаль заявил, что тарифы на электроэнергию в этом году повышать не будут

25.04 / “Состояние не очень хорошее”. Депутат Госдумы РФ заразился коронавирусом

17.04 / Рост «внутренних» случаев заражения коронавирусом начался в Новосибирской области

17.04 / В Италии за сутки выздоровело рекордное количество пациентов с коронавирусом

17.06 / Адвокат заявил о «категоричном желании» Ефремова сесть в СИЗО

29.04 / В Газпроме назвали выгоду от снижения цены на газ в Европе

13.06 / Каршеринг разрешили в Ленобласти с 15 июня

19.06 / Путин заявил о переломе негативной ситуации с разливом дизтоплива в Норильске

05.05 / Мишустин освободил регионы от платежей по бюджетным кредитам в 2020 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска