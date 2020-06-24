Показали первые рендеры нового Kia Carnival

24.06.2020, 9:35, Новости дня

В Сети продемонстрировали снимки обновленного минивэна Kia Carnival.

Вместе с тем пока говорить о финальном дизайне кузова автомобиля рано, так как пользователям предложены лишь рендерные изображения, основанные на видении художника ми. В передней части кузова применили более объемные формы, коснувшиеся капота, крыльев и бамперами. Также головная оптика получила объединенное исполнение.

Следует отметить, что на кузове предусмотрели множество пластиковых вставок, которые отражены на бамперах, порогах и колесных арках. Вместе с тем производитель пока не называет никаких технических параметров минивэна Kia Carnival, удерживая тайну перед официальным выходом на публику.