 

Россия заявила о готовности заключить новый контракт по С-400 с Турцией

24.06.2020, 9:16, Новости дня

Москва готова заключить новый контракт на поставку Турции дополнительного комплекса С-400, если Анкара изъявят такое желание, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«У них право такое есть, если изъявят желание – заключим», – сказал вице премьер, передает ТАСС.

7 мая уже сообщалось, что Россия обсуждает с Турцией состав и сроки поставки дополнительной партии С-400, несмотря на то, что вопрос о покупке ЗРК С-400 является главным раздражителем в отношениях Турции и США.

США отказывались поставлять Турции ЗРК Patriot, пока страна не вернет РФ комплексы С-400. Также Вашингтон приостановил участие Турции в программе создания F-35. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что США смягчили свою позицию по вопросу ЗРК Patriot. 



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