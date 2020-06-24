Россиян предостерегли от ношения масок на подбородке

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24.06.2020, 9:05, Новости дня

Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят, спустив на подбородок, но это может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, сообщил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава, профессор Игорь Молчанов.

«В городах, с их большой плотностью населения и его миграцией, неразумное поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, в том числе масочного и перчаточного. Жара создает у людей ощущения удушья под маской, и они носят ее чисто формально, часто спустив на подбородок. Состояние благодушия от ослабления режима изоляции очень опасно. Предсказать развитие событий очень трудно, но будем рассчитывать на благоразумие наших жителей»,– сказал Молчанов, передает РИА «Новости».

Он отметил, что меры индивидуальной профилактики и предписания врача должны соблюдаться обязательно, особенно важно носить маски в общественных местах и в транспорте.

Кроме того, подчеркнул Молчанов, не стоит забывать и о социальной дистанции, по возможности следует избегать массового скопления людей.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что носить средства индивидуальной защиты и пользоваться антисептиками для борьбы с коронавирусом россиянам придется и осенью.



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