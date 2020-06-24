 

Австралийский Брисбен готов побороться за право принять Олимпиаду в 2032 году

24.06.2020, 8:55, Новости дня

Австралийский штат Квинсленд, а именно город Брисбен и курортные зоны в Голд-Кост и Саншайн-Кост, готовы побороться за право принять летний Олимпийские игры в 2032 году.

Штат Квинсленд объявил о своих намерениях в конце прошлого года и уже подготовил заявку, однако в связи с пандемией коронавируса заявочная кампания была свернута. Но президент НОК Австралии Джон Коутс сообщил о возобновлении борьбы за Олимпиаду.

Решение о проведении Игр будет принято в 2022 или в 2023 годах. Ранее о желании провести Олимпиаду на своей территории заявляли Турция, Германия, Испания, Италия и Индонезия. Существует также вариант совместного проведения Игр КНДР и Южной Кореей.



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