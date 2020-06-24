 

На площади Куйбышева в Самаре все готово к Параду Победы

24.06.2020, 8:55, Новости дня

Свыше 20 парадных расчетов или около 1700 человек. А еще полсотни образцов техники — от легендарной "тридцатьчетверки" до современных "Искандеров". Плюс авиация. Это уже Парад Победы в Самаре, городе, который в праздничный день снова стал Куйбышевом. Он начнется с минуты на минуту.

В годы войны город, по сути, был второй столицей страны, напоминает телеканал "Россия 24". Сюда перевезли правительство, посольства и, конечно, десятки промышленных предприятий и военных заводов, которые днем и ночью помогали фронту и внесли вклад в Победу.



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