 

Израиль ударил по позициям сирийской армии в Хаме

24.06.2020, 8:53, Новости дня

Армия Израиля атаковала позиции сирийской армии в двух городах провинции Хама, информирует командование сирийской армии.

«В 00.45 Израиль осуществил новую агрессию с воздуха, атаковав несколько наших объектов в Салямии и Саббуре в провинции Хама», – сообщается в заявлении, передает РИА «Новости».

Атаку отразили силы ПВО, сбив большое количество ракет. «Потери сведены до материального ущерба», – говорится в документе.

Вечером во вторник позиции сирийской армии также были атакованы с воздуха в провинциях Сувейда и Дейр-эз-Зор, в результате погибли двое военных. 



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