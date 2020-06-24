 

Беглый российский бизнесмен Пугачев опубликовал фото дочерей Путина. Публично глава Кремля их не признает

24.06.2020, 8:50, Новости дня

Покинувший Россию бывший друг президента РФ Владимира Путина бизнесмен Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте семейные фотографии, на которых, в частности, указал дочерей главы Кремля.

На это “Открытые медиа” обратили внимание 23 июня.

“Детская дружба – это навсегда. Александр Пугачев, Катерина и Мария Путины, Виктор [Пугачев], 2000-е”, – подписана, в частности, одна из фотографий.

На ней и на ряде других кадров сняты девушки, похожие на Катерину Тихонову и Марию Воронцову, которых в СМИ называют дочерьми Путина. Сам глава Кремля публично еще не признавал их своими родственницами.

Фотографии с дочерьми Путина сняты в Кремле и в доме Пугачева, указано в подписи к ним.

В 2011 году Пугачев уехал в Великобританию, в 2015 году перебрался во Францию. До этого он дружил с Путиным, но покинул Россию после обвинений в причастности к преднамеренному банкротству “Межпромбанка”.

Катерина Тихонова является директором компании “Иннопрактика”. Впервые о том, что она может быть младшей дочерью Путина, СМИ сообщили в январе 2015 года. Российский журналист Олег Кашин отметил, что Екатериной Тихоновной зовут бывшую тещу президента РФ, девушку могли назвать в честь бабушки. Сам Путин никогда не подтверждал и не опровергал родство, ссылаясь на соображения безопасности. В октябре 2015 года российское информационное агентство “Интерфакс” опубликовало первое интервью с Тихоновой. В нем о родственных связях с президентом РФ сказано не было. При этом сотрудник агентства Юрий Погорелый подтвердил в Facebook, что Тихонова – действительно дочь Путина, но говорить с журналистами согласилась только об университете и отказалась фотографироваться.

Министерство финансов США в апреле 2018 года назвало Тихонову дочерью Путина, когда объявляло о санкциях против ряда российских бизнесменов и чиновников, среди которых был ее тогдашний муж Кирилл Шамалов.

Мария Воронцова (также известная как Мария Фаассен), по данным журнала The New Times, в 2011 году с отличием окончила факультет фундаментальной медицины МГУ. После рождения дочери защитила диссертацию на эндокринологическую тематику.

В июле 2019 года “Русская служба ВВС” сообщала, что Воронцова занялась бизнесом – с 2019 года она является одним из учредителей акционерного общества “Номеко”, в которое вложила 100 тыс. руб. (около $1500), что на момент регистрации соответствовало доле в 20%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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