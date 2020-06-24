Москалькова подтвердила обсуждение возвращения в Россию Ярошенко и Бута

24.06.2020, 8:48, Новости дня

Вопрос возвращения в Россию осужденных в США Константина Ярошенко и Виктора Бута находится в стадии обсуждения, переговоры пока не закончены, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Об этом информирует РИА «Новости».

Во вторник стало известно, что осужденный в РФ за шпионаж в пользу США американец Пол Уилан решил не обжаловать приговор и ждать обмена.

Адвокат гражданина США допустил его обмен на осужденных в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко. Однако замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Уилан не фигурирует в схемах обменов заключенными между Москвой и Вашингтоном. В самих Соединенных Штатах также оценили шансы обмена Уилана на россиян.