Трамп грозит Болтону тюрьмой

24.06.2020, 7:18, Новости дня

По мнению президента США Дональда Трампа, бывший советник главы государства по национальной безопасности Джон Болтон за разглашение в написанной им книге секретной информации должен быть осужден и приговорен к тюремному заключению.

"Джон Болтон — это подонок, который должен сидеть в тюрьме", — написал он в своем Twitter. Также глава американской администрации заявил, что за распространение ради получения прибыли совершенно секретной информации деньги бывшего государственного деятеля должны быть конфискованы.

При этом в другой записи в Twitter Дональд Трамп отметил, что написанное Джоном Болтоном в книге является его собственным мнением.

Как сообщалось, Джон Болтон написал мемуары о своей работе в Белом доме, где представил президента США в крайне невыгодном свете, напоминает "Интерфакс". На минувшей неделе власти Соединенных Штатов пытались запретить продажу книги, утверждая, что в ней раскрыта секретная информация, но судья не стал запрещать продажу мемуаров, согласившись при этом, что Джон Болтон нарушил процедуру согласования рукописи с властями.