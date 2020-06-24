 

Трамп грозит Болтону тюрьмой

24.06.2020, 7:18, Новости дня

По мнению президента США Дональда Трампа, бывший советник главы государства по национальной безопасности Джон Болтон за разглашение в написанной им книге секретной информации должен быть осужден и приговорен к тюремному заключению.

"Джон Болтон — это подонок, который должен сидеть в тюрьме", — написал он в своем Twitter. Также глава американской администрации заявил, что за распространение ради получения прибыли совершенно секретной информации деньги бывшего государственного деятеля должны быть конфискованы.

При этом в другой записи в Twitter Дональд Трамп отметил, что написанное Джоном Болтоном в книге является его собственным мнением.

Как сообщалось, Джон Болтон написал мемуары о своей работе в Белом доме, где представил президента США в крайне невыгодном свете, напоминает "Интерфакс". На минувшей неделе власти Соединенных Штатов пытались запретить продажу книги, утверждая, что в ней раскрыта секретная информация, но судья не стал запрещать продажу мемуаров, согласившись при этом, что Джон Болтон нарушил процедуру согласования рукописи с властями.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06 / Кремль акцентировал приглашение глав стран СНГ на парад Победы

26.05 / Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Чукотке

23.05 / В Пакистане на месте крушения Airbus A320 найден живой ребенок

21.04 / Эксперт: «Яндекс.Карты» доработает сервис «разговорчиков» для ограничения непрофильных сообщений

16.06 / Раненных при стрельбе в Москве полицейских представят к госнаградам

17.04 / Коронавирус подтвердили более чем у 100 медработников в Петербурге

24.05 / Славянской письменности исполняется 1157 лет

14.05 / Moody’s ухудшило прогноз продаж автомобилей в мире

01.05 / ВАДА завершила расследование о допинге в российском спорте

31.05 / Crew Dragon с астронавтами пристыковался к МКС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска