Переговоры США и России в Вене по ядерным вооружениям: ясности нет

24.06.2020, 6:30, Новости дня

Россия и США, после длительной паузы, возобновили диалог по вопросам контроля над вооружениями. Переговоры относительно Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (сокращенно – СНВ-3), известного в странах НАТО как NEW START, прошли 22 и 23 июня в Вене. Договор, который был заключен в 2010 году, сокращает арсенал развернутых стратегических ядерных вооружений США и России, но истекает в феврале следующего года.

В то время как Москва призывает продлить нынешнее соглашение, Вашингтон продолжает настаивать на включении в него новых видов вооружений, в том числе – новейших российских вооружений, а также тех, что производятся в Китае. Последний, однако, неоднократно заявлял, что не заинтересован в присоединении к договору и отклонил приглашение в Вену.

Тем не менее, США надеются на международное давление на китайские власти с тем, чтобы официальный Пекин изменил свою позицию. В Кремле отметили, что не возражают против включения в договор Китая, но не станут, со своей стороны, оказывать на него давление. В то же самое время, Москва считает, что Великобритания и Франция, имеющие – хоть и в гораздо меньшей степени – ядерный арсенал, также должны стать частью нового договора.

Спецпредставитель США Маршалл Биллингсли и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, которые возглавляли делегации на переговорах, по итогам встречи сообщили о создании специальных технических групп для дальнейших консультаций и о проведении нового раунда переговоров в конце июля-начале августа. Несмотря на это, будущее – как нового договора о контроле надо вооружениями, так и продление нынешнего – остается неясным.

Эксперт Ассоциации по контролю за вооружениями Кингстон Риф (Kingston Reif, Arms Control Association) отмечает, что возобновление диалога между сторонами является положительным шагом. Тем не менее, эксперт не считает, что стороны смогут достичь нового соглашения до окончания действия нынешнего СНВ-3.

«На то, чтобы добиться существенного прогресса по новому соглашению о контроле над вооружениями между Соединенными Штатами и Россией, просто не хватит времени, так как действие договора СНВ-3 истекает в феврале 2021 года. Не говоря уже о том, чтобы вовлечь в этот процесс Китай, который ясно дал понять, что в настоящее время он не готов участвовать в трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями», – говорит Кингстон Риф.

Администрация США настаивает на том, чтобы новое соглашение включало все виды ядерного оружия, а не только развернутые стратегические ядерные вооружения, которые в настоящее время ограничены СНВ-3. В том числе, США хотят включить в соглашение и новое, разрабатываемое Россией, оружие. Кремль может быть готов к обсуждению расширения договора на новые виды вооружений, но заинтересован, в свою очередь, чтобы СШАвключили в договор свои системы противоракетной обороны, включая усовершенствованные возможности наступательных вооружений. Достижение договоренности по этим вопросам займет время, поэтому наиболее целесообразным вариантом сегодня является в первую очередь продление нынешнего договора СНВ, говорит Кингстон Риф.

«Но, к сожалению, администрация Трампа продолжает критиковать этот договор и не приняла решение о том, следует ли его продлевать», – добавляет он.

Эксперт также выражает опасения, что администрация США в целом скептически относится к вопросам контроля над вооружениями, и не настроена на достижение реального прогресса в этом вопросе. «Подход администрации к контролю над вооружениями на сегодняшний день согласуется скорее с тактикой нехватки времени для заключения договора СНВ-3 и попыткой возложить вину за это на Китай и Россию, нежели с серьезной попыткой добиться значительного прогресса».

Старший директор Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкл Карпентер (Michael Carpenter, Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, University of Pennsylvania), в прошлом высокопоставленный сотрудник Пентагона, придерживается схожей точки зрения.

«Я не уверен, что администрация Трампа ведет переговоры в духе доброй воли. Мы видели, что у нынешней администрации имеется антипатия к любым соглашениям о контроле над вооружениями, будь то договор РСМД, Договор по открытому небу, или СНВ-3», – говорит Майкл Карпентер.

Эксперт также подчеркивает, что, в первую очередь, необходимо продлить нынешнее соглашение: «Конечно, было бы неплохо иметь новый договор, в который были бы включены другие виды оружия, включая нестратегическое ядерное оружие. Но, учитывая тот факт, что срок действия договора СНВ-3 истекает в феврале следующего года, имеет смысл сначала продлить имеющийся договор, а затем на его основе попытаться приступить ко второму шагу».

Майкл Карпентер высказывает критическую оценку и подхода США к привлечению Китая, который неоднократно заявлял, что не планирует участвовать в переговорах: «Китайцы располагают примерно одной десятой от общего количества стратегических вооружений России или США. Зачем им участвовать в переговорах по контролю над вооружениями? Для них это не имеет смысла».

«Я несколько разочарован и театральными действиями делегации США и спецпредставителя Маршалла Биллингсли, ­– добавляет Майкл Карпентер по поводу того, что последний разместил в своем твиттер-аккаунте фотографию с переговоров в Вене, на которой были видны китайские флаги за пустыми столами приглашенной китайской делегации. – Это какой-то трюк, чтобы заставить все выглядеть так, как будто Китай не появился, в то время как все знали с самого начала этих переговоров, что китайцы не заинтересованы в участии в переговорах».

«Поэтому, я думаю, что США, на самом деле, не подходят к этому вопросу серьезно», – заключает эксперт.

Франклин Миллер (Franklin C. Miller), бывший специальный помощник президента Джорджа Буша-младшего и один из директоров вашингтонской консультационной фирмы Scowcroft Group, считает, что Москва готова к продлению нынешнего договора СНВ-3, в первую очередь, для того, чтобы ограничить ядерные силы США. В то же самое время, Россия продолжает усовершенствование своих военных возможностей, включая ядерные.

«Президент Путин начал модернизацию своих ядерных сил около 10 лет назад. Его программа модернизации почти завершена. И он обеспокоен тем, что, возможно, через год или около того, США, которые говорили о модернизации своих ядерных сил, наконец ее осуществят. Средства уже потрачены на изготовление новых бомбардировщиков и новых ракет, а также выпуск новых подводных лодок. Так что, Путин и его администрация очень обеспокоены необходимостью сохранения нынешнего договора, чтобы сохранять ограничения на ядерные силы Америки, – отмечает Франклин Миллер в интервью Грузинской службе “Голоса Америки”».

«С американской же стороны есть опасения, что с 2010 года Путин изменил стратегический ландшафт. С 2010 года в дополнение к созданию межконтинентальных сил, охватываемых договором, Путин создал огромный арсенал ядерного оружия, угрожающего нашим союзникам в Европе. На него договор не распространяется, и это создает опасность для мира на планете. Другая вещь, которую сделал Путин – это разработка экзотического ядерного оружия, такого, как подводная торпеда (торпедная система “Посейдон” – В.Е.), которая может пересекать Атлантический или Тихий океан. Такое оружие также не предусмотрено договором NEW START. Таким образом, с американской точки зрения, новый договор СНВ-3 больше не ограничивает угрозу нам или нашим союзникам», – отмечает эксперт.

«Кроме того, американские стратеги обеспокоены ростом [потенциала] китайского ядерного оружия. И они считают, что ядерное оружие Китая также должно быть ограничено», – добавляет Франклин Миллер, который не обеспокоен тем, что срок нынешнего договора СНВ-3 может истечь без заключения новых договоренностей.

«У Путина нет серьезных стимулов для дальнейшего наращивания своих ядерных сил. Кроме того, с нефтью по цене 20 долларов за баррель у него на это и денег нет», – говорит бывший помощник Джорджа Буша-младшего, добавив, что, с выходом из соглашения, США могут продолжать наращивать свой ядерный арсенал.

«Так что я не волнуюсь в краткосрочной перспективе. Я думаю, что в среднесрочной перспективе следующая администрация, будь то администрация Трампа или Байдена, возобновит контроль над вооружениями. Но я думаю, что мы больше не должны давать россиянам карт-бланш, говоря: вы можете угрожать нашим союзникам по НАТО, а мы просто наложим ограничения на межконтинентальные силы», – заключает Франклин Миллер.

Договор СНВ-3, напомним, предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводного базирования и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц. Он также включает методы верификации по обеспечению соблюдения условий договора обеими сторонами. По взаимной договорённости сторон договор СНВ-3 может быть продлен на 5 лет.