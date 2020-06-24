Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым

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24.06.2020, 6:08, Новости дня

Актер Иван Охлобыстин в беседе со StarHit рассказал о последнем разговоре с Михаилом Ефремовым.

По словам Охлобыстина, он часто созванивался с Ефремовым, передает РИА «Новости».

«Последний раз я с ним основательно разговаривал буквально за неделю до ДТП, отдал пьесу, мы, в принципе, довольно часто созванивались. Да каждые десять минут буквально. А потом я уехал на дачу. И как раз, когда я был там, и случилась эта катастрофа», – сказал актер, назвав Ефремова старинным другом.

«Произошло это по обычной человеческой безалаберности – тут я ни в коем случае не оправдываю Михаила Олеговича. При всех его человеческих достоинствах нельзя садиться пьяным за руль», – заключил актер.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест.

Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок, они неоднократно отказывались от материальной помощи.



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