Ким Чен Ын отложил план начала военных действий против Южной Кореи

24.06.2020, 5:48, Новости дня

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын отложил реализацию плана по осуществлению военных действий против Республики Корея, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«На предварительном заседании Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) дал оценку сложившейся в последнее время ситуации и отложил план по военному действию против Юга, который представил Генштаб КНА (Корейской народной армии) на 5-ю сессию ЦВК партии 7-го созыва», – приводит сообщение ЦТАК ТАСС.

Отмечается, что в ходе встречи рассмотрены ключевые проекты военной политики, которые будут выноситься на рассмотрение в рамках предстоящей 5-й сессии Центральной военной комиссии ТПК 7-го созыва. «Исследованы доклады и постановления, которые будут представлены на настоящее заседание, а также разные документы, где отражены государственные меры по дальнейшему укреплению военной силы сдерживания страны», – отмечает ЦТАК.

На прошлой неделе КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, после чего объявила о возвращении военных в демилитаризованную зону.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об обострении отношений между Южной Кореей и КНДР.