Первым в России Парад Победы прошел в Петропавловске-Камчатском

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24.06.2020, 5:35, Новости дня

В Петропавловске-Камчатском прошло торжественное прохождение войск в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – первое в России.

В торжественном шествии приняли участие военнослужащие Объединенного командования войск и сил на северо-востоке РФ (ОКВС), Пограничного управления ФСБ РФ по Арктическому региону, Главного управления МЧС РФ по Камчатскому краю. В парадном строю прошли около 900 человек, передает ТАСС.

Хотя боевые действия в годы войны на Камчатке не проходили, однако с первых ее дней жители полуострова заявляли о намерении пойти на фронт добровольцами. В соответствии с задачами военного времени была перестроена работа хозяйственных, государственных и общественных организаций.

На средства, собранные камчадалами, на фронт были отправлены эскадрилья самолетов "Камчатка — фронту", танковая колонна "Камчатский рыбак", другая военная техника.

Всего за годы войны на фронт ушли более 23 тысяч жителей полуострова. Почти три тысячи из них не вернулись домой с полей войны.



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