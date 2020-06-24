 

В “Нацкорпусе” заявили, что в Ровенской области произошли столкновения активистов с титушками и полицией

24.06.2020, 5:30, Новости дня

В партии “Национальный корпус” заявили, что на территории 156-го одномандатного округа в Березно Ровенской области на активистов политсилы напали около 100 титушек под прикрытием полиции. Об этом идет речь в заявлении на официальном сайте “Нацкорпуса”. 

В партии сообщили, что активисты совместно с общиной пришли пообщаться с нардепом от “Слуги народа” Сергеем Литвиненко, “который хочет провести выборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей”.

“Проукраинских активистов жестоко избили и задержали. Среди пострадавших – руководитель ровенского отделения “Нацкорпуса” Игорь Сухий. Симптоматично, что депутат Литвиненко заручился поддержкой представителя пропутинской партии ОПЗЖ Ильи Кивы и его наспех созданной организации титушек “Патриоты – за жизнь!”. Комментируя сегодняшние события в Ровно, сам Кива в очередной раз облил грязью националистические организации и пообещал предоставить в том числе и силовую поддержку Литвиненко и ему подобным”, – сказано в сообщении.

В Facebook ровенской организации партийцы опубликовали видео задержания.

Терміново🆘🆘🆘Поліція почала бити мирних людей!Максимальний репост!Жорстко затримано голову «Haцкopпуcу» Ігоря Сухого!!!

Posted by HK Рiвнeнщинa on Teisipäev, 23. juuni 2020

В “Национальном корпусе” заявили, что готовы к новым встречам в Ровно или любом другом городе Украины с “ватными депутатами, титушками Кивы и лично с этим псевдоветеранским персонажем из ОПЗЖ”.

“Мы не позволим дискредитировать украинских военных! Такие люди, как Сергей Литвиненко и Илья Кива, не достойны представлять интересы общества и вообще быть в парламенте. Вата должна уйти!” – подытожили в партии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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