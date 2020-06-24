 

Президент Армении лишил себя права подписи при принятии конституционных изменений

24.06.2020, 3:08, Новости дня

Президент Армении Армен Саркисян подписал проект о внесении поправок в регламент Национального собрания, согласно которым его подпись больше не будет требоваться при принятии конституционных изменений, сообщила пресс-служба президента республики.

«24 июня президент Армении подписал поправки в закон «О регламенте Национального собрания», – приводит сообщение пресс-службы президента Армении ТАСС.

Парламент Армении в понедельник на внеочередном заседании принял представленный группой депутатов провластной фракции «Мой шаг» проект конституционных изменений, которые позволят заменить председателя и членов Конституционного суда (КС) республики. Принятые парламентом изменения вступят в силу после их опубликования.

Оппозиционные фракции «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения» бойкотировали внеочередное заседание. По законодательству страны, любой принятый законопроект после принятия Национальным собранием отправляется на подпись президенту Армении. Однако парламент наряду с изменениями в конституцию принял также во втором (окончательном) чтении поправки в свой регламент, разрешающий спикеру не направлять на подпись президенту утвержденный законодательным органом проект конституционных изменений, которые президент Саркисян подписал.

Напомним, в 2015 году в Армении была проведена конституционная реформа – президентская форма правления была заменена на парламентскую. Являясь главой государства, президент Армении наделен ограниченными представительскими функциями, а вся полнота исполнительной власти сосредоточена в руках премьер-министра республики.

При этом 2 декабря 2018 года Никол Пашинян в статусе и.о. премьера Армении допустил возврат республики к президентской форме правления.



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