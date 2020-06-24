Безопасности в мире угрожают Россия и Китай – генсек НАТО

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24.06.2020, 1:35, Новости дня

Россия и Китай являются угрозами для безопасности в мире. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил Deutsche Welle в интервью, которое было опубликовано 23 июня.

В числе угроз он назвал существование террористической угрозы, “последствия подъема Китая” и “более агрессивную Россию”, которая, по словам Столтенберга, продолжает агрессию против Украины.

Генсек НАТО отметил, что эти угрозы существовали и до пандемии коронавирусной инфекции, но в связи с COVID-19 они могут стать более сложными.

В связи с этим Столтенберг призвал страны НАТО “продолжать инвестировать в безопасность”, подчеркнув, что не стоит выбирать, во что вкладывать в первую очередь – в борьбу с угрозами для здоровья или в борьбу с угрозой для безопасности.

“Нужно иметь дело с обоими одновременно”, – заявил генсек Альянса.

Напряженность в отношениях между НАТО и Россией усилилась в 2014 году на фоне российской агрессии против Украины в Крыму и на Донбассе. В итоговой декларации саммита НАТО, который прошел в декабре 2019 года в Лондоне, действия России были названы угрозой для евроатлантической безопасности.

8 июня 2020 года Столтенберг заявил, что Россия безудержно наращивает военную активность, а две основные проблемы, которые исходят от Пекина, – обновление вооружений и применение пропаганды и дезинформации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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