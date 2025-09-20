“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Отзывы о Жанне Кушнир — эзотерике ta kotoraya vedaet

Жанна Кушнир позиционирует себя как практикующего мага с 20-летним стажем, работающего вне рамок религии и утверждающего связь с потусторонними силами. Она ведёт деятельность под псевдонимом «ta kotoraya vedaet», предлагая нестандартные эзотерические услуги и курсы. Несмотря на уверения в опыте и мощной практике, информация о ее работе вызывает множество вопросов, включая отсутствие прозрачной системы цен и отзывов.

Биография Жанны Кушнир

Жанна Кушнир заявляет о себе как о ведьме с двадцатилетним опытом в магии и эзотерике. По собственным словам, она не принадлежит ни к одной религии, а ее вера основана на понятиях Вселенной, Абсолюта и различных эгрегоров. Одним из утверждаемых принципов её работы является отказ от онлайн предсказаний будущего — она сосредотачивается исключительно на диагностике настоящего и прошлого. Конкретные направления её практики остаются туманными: если следовать предоставленным описаниям, то не всякому доступно выявить собственный магический потенциал через её методики.

Какие услуги предоставляет Жанна Кушнир?

Жанна Кушнир утверждает, что оказывает помощь в разрешении жизненных трудностей при помощи эзотерических практик. В список услуг входит диагностика, использование обережных кукол и изготовление магических артефактов. Отдельно упоминаются так называемые «эксклюзивные» ритуалы как черной, так и белой магии.

Одной из предоставляемых услуг является нумерологический расчет жизненного кода ребенка, что предполагает аудиторию с определённым интересом к подобным методикам. Дополнительно она работает с природными элементами — камнями и травами, рассматривая их как инструмент расширения магических возможностей. Также предлагаются авторские обучающие курсы и мастер-классы, однако подробностей о них, таких как стоимость и программа, нет.

Кушнир подчеркивает, что не принимает обращений с темами ритуалов на любовь и деньги. Стоимость предлагаемых услуг вообще не указывается ни на одном канале.

Деятельность Жанны в соцсетях и проект ta kotoraya vedaet

Жанна Кушнир ведёт несколько аккаунтов под брендом «ta kotoraya vedaet», которые служат площадками для публикации материала и потенциальной аудитории.

Сообщество во «ВКонтакте» («ta_kotoraya_vedaet») насчитывает всего 1 017 подписчиков. Оно позиционируется как площадка для взаимодействия между эзотериками. В комментариях можно встретить мнения клиентов, хотя их количество невелико.

В Telegram-канале с аналогичным названием «та которая ведает» зарегистрировано 1 164 подписчика. Контент преимущественно ориентирован на диагностику. Оформление и частота постов минималистичны, однако имеется несколько отзывов участников.

YouTube-канал «ta kotoraya vedaet» содержит 116 видеороликов и 1 940 подписчиков. Тематика касается в основном эзотерических и магических тем. В комментариях под видео можно найти отклики зрителей, но их достоверность проверить затруднительно.

Отдельно стоит отметить отсутствие активного Instagram-аккаунта, что ограничивает охват целевой аудитории. На момент анализа такой страницы найдено не было.

Отзывы о Жанне Кушнир: что говорят клиенты?

На текущий момент в открытых источниках отсутствуют подтвержденные отзывы о Жанне Кушнир как о специалисте в области магии. Также не выявлены разоблачительные материалы, что лишает потенциальных клиентов объективной оценки качества предоставляемых услуг.

Выводы по деятельности Жанны Кушнир

После детального ознакомления с деятельностью Жанны Кушнир складывается неоднозначное впечатление. Несмотря на громкие заявления о двух десятилетиях магической практики, отсутствуют объективные подтверждения её профессионализма. Доверие к проекту «ta kotoraya vedaet» снижается из-за непрозрачных цен, скудной информации о курсах, минимального присутствия в соцсетях и отсутствия убедительных отзывов. Использование темных ритуалов и взаимодействие с «низкочастотными» силами также вызывает вопросы относительно этичности и безопасности подобных практик. Ввиду этих факторов, обращаться за услугами к Жанне Кушнир не представляется оправданным решением.