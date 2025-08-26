“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Таролог Юлия Кочеткова: биография, услуги, ютуб канал “Таро для души” и реальные отзывы

В этой статье рассмотрим услуги таролога и успешный ютуб-канал “Таро для души” Юлии Кочетковой. Этот блогер называет себя специалистом по гаданию и нахождению верного решения по выходу из трудной жизненной ситуации.

Таролог занимается раскладом карт для гадания, а также для узнавания ответов на интересующие вопросы. Это и является основой деятельности Юлии.

В статье узнаем подробности биографии таролога, проанализируем деятельность, а также рассмотрим отзывы, которые оставляют клиенты на форумах и сайтах.

Биография Юлии Кочетковой

Юлии Кочетковой 33 года, и она уже успешный и востребованный таролог. К этой профессии Юлия пришла по чистой случайности. В 2017 году девушка обратилась к тарологу для нахождения ответов на свои вопросы. Юлия была удивлена тому, как карты дали ей точный ответ. Юлия Кочеткова настолько поразилась работой таролога, что сама решила стать им. Сама Юлия по профессии и экономист и проработала им в течение 10 лет.

С 2018 года Юлия начала изучать тарологию на практике, дополняла свои знания академической психологией, дизайном человека и работой со свечами. В своей работе таролог использует три главных принципа: конфиденциальность, честность и вежливость. К ней обращаются люди для решения проблем в личной жизни, финансах, саморазвитии, физическом и психологическом здоровье.

В одном из источников информации сказано, что для работы тарологом полагается пройти соответствующее обучение, которое подтверждается выдачей сертификата. У Юлии Кочетковой не было найдено не одного сертификата, а значит она не получала никакого должного образования. Поэтому вполне вероятно, что Юлия – настоящий шарлатан, который занимается обманом и разводом людей на деньги.

Услуги таролога

В услуги Юлии входит два расклада Таро и два обучающих курса.

Расклад Таро входит два тарифа: оптимальный и минимальный. И в тот, и в другой входит получение полного разбора вашего вопроса и нахождения для него правильного ответа. Отличия двух тарифов состоит во времени проведения расклада в онлайн-режиме. Стоимость оптимального тарифа составляет 4380 рублей, а минимального – 2940.

Курс “Практикум Таро” отлично подходит тем, кто хочет научиться владеть практикой Арканов, делать расклады и освоить новую профессию. Обучение состоит из трех частей, которые включают теоретическую часть, практическую часть и работу с клиентами. Программа обучение имеет 5 тарифов, стоимость которых варьируется от 5000 до 25000 рублей.

Курс “Таро для начинающих”. На курсе подробно изучается значение каждой карты, в результате которого можно делать простые расклады и понимать сочетание карт. Для обучения предоставляются видеоматериалы и методические пособия, которые не имеют срока использования. Программа рассчитана на два тарифа: “Я сам” и “Я в команде”. Стоимость составляет 7000 и 12000 рублей соответственно.

Анализ социальных сетей

Таролог ведет несколько социальных сетей: Телеграмм Юлии “Таро для души”, Вконтакте, самой популярной страницей является блог в Инстаграме. Здесь Юлия предоставляет информацию о себе, отзывы клиентов и прайс-услуг. Также Юлия Кочеткова рассматривает ряд тем, с которым может помочь справиться тарология. У Юлии есть свой Ютуб-канале. На ютубе “Таро для души” Юлия делает различные расклады.

Отзывы о тарологе Юлии Кочетковой “Таро для души”

В социальной сети Инстаграмм много положительных отзывов о тарологе Юлии Кочетковой “Таро для души”. Довольные клиенты шлют ей слова благодарности за оказанную помощь.

Также полно отзывов о деятельности Юлии на официальном сайте tarodlyadushi.

Выводы о деятельности эзотерика

Юлия Кочеткова – таролог для души,специалист по гаданию и нахождению верного решения по выходу из трудной жизненной ситуации. Блогер успешного ютуб-канала “Таро для души.

Разработала два расклада Таро и два обучающих курса. Занимается раскладом карт для гадания, а также узнавания ответы на интересующие вопросы с помощью карт Таро может только специально обученный человек. Как мы выяснили, Юлия Кочеткова не является сертифицированным нумерологом. Поэтому мы не советуем обращаться к данному специалисту за помощью.