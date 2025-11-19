“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Владимир Красаускас

Отзывы о хироманте Владимире Красаускасе и проекте auramagic ru

В этой статье рассматривается фигура Владимира Красаускаса, хироманта и владельца платформы auramagic ru. Представлены данные о его профессиональной истории, проектах, специфике деятельности и откликах со стороны клиентов.

Биография Владимира Красаускаса

Владимир Красаускас проживает на территории Латвии. До начала активной эзотерической практики он занимал должность главного дактилоскописта республики. В 2025 году он дал интервью газете «Комсомольская правда», в котором говорил о возможности выявлять серийных преступников по линиям на ладони. По его словам, обучаться хиромантии он начал еще в 1982 году, включая в этот опыт и работу в правоохранительных структурах.

С 2010 года, выйдя в отставку, он несколько лет проработал в эзотерической компании в Израиле. Позже переключился на самостоятельное изучение линий на человеческой ладони. Также Красаускас указал себя как автора книг «Атлас теней» и «справочник по векторной хиромантии», обе посвящены эзотерике.

Как функционирует auramagic ru

Проект Владимира Красаускаса представлен двумя основными направлениями работы: веб-сайтом auramagic ru и его сообществом в социальной сети ВКонтакте. На сайте публикуются материалы, касающиеся хиромантии и смежных направлений эзотерики. Среди тем — интерпретация раскладов карт Таро, магические свойства камней и молитвенные практики.

Во ВКонтакте размещаются видео с объяснениями по работе с его изданиями, а также материалы по темам ритуалов и знаков в эзотерической символике. Однако детального перечня платных услуг в открытом доступе нет. Ранее стоимость одной консультации по любому вопросу составляла 100 евро. Актуальные расценки предлагается узнавать у самого Красаускаса напрямую.

Отзывы клиентов о Владимире Красаускасе

На своем собственном ресурсе Владимир публикует скриншоты с откликами клиентов, датированные в основном 2015–2017 годами. Значительная часть отзывов, размещенных на сторонних платформах, упоминает недостаточную конкретику в формулировках и регулярные ошибки в интерпретациях.

Упреков в мошенничестве не выявлено, однако присутствуют мнения, что уровень его компетенции как хироманта оценивается как средний. Часть клиентов выражает сомнение в точности полученной информации.

Выводы по деятельности Владимира Красаускаса

Исходя из предоставленных данных, недоступно сделать четкий вывод о степени квалификации Владимира Красаускаса как хироманта. Несмотря на утверждение о 40-летнем опыте, существенную часть этого времени он занимал должность дактилоскописта, а не эзотерика или хироманта. Контактная информация ограничена, телефон отсутствует, а оплата требует предварительного согласования. Работает преимущественно онлайн, записи на консультации происходят дистанционно.