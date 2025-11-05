“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Влад Росс

Отзывы о Владе Россе: разоблачение астролога

Влад Росс называет себя международным астрологом высшей категории и «астрополитехнологом» с дипломом Зороастрийского астрологического института. Несмотря на более чем 30 лет заявленного опыта, клиенты сомневаются в точности его предсказаний, а структура его услуг вызывает вопросы.

Биография Влада Росса

Свою деятельность Влад Росс начал в 1993 году, получив образование в Зороастрийском астрологическом институте Глобы. В своих медиа-каналах он указывает, что является международным астрологом высшей категории и профессиональным «астрополитехнологом» — термин, придуманный им самим. Основу его «экспертности» составляют личные заявления, подтверждений от официальных астрологических сообществ не приведено. Несмотря на уверенность в своей квалификации, его прогнозы, в особенности политические, регулярно не подтверждаются реальностью.

Какие услуги предлагает Влад Росс?

Через сайт Влад оказывает платные астрологические консультации в онлайн-формате. Стоимость сессий публике неизвестна и раскрывается исключительно по личному запросу. Такой подход делает прозрачность ценообразования невозможной и вызывает подозрения. Заявляемое содержание консультаций — гороскопы и советы — отличается расплывчатостью и обобщённостью. Прогнозы зачастую оказываются неверными или малоинформативными, а предсказания судьбы не дают практической пользы.

Точные расценки Росс сообщает только индивидуально, без публичной информации по тарифам. Отсутствие конкретики по цене вкупе с низкой достоверностью предсказаний ставит под сомнение фактическую ценность предложенных услуг.

Деятельность Влада Росса в социальных сетях

Ютуб-канал Влада Росса содержит 735 видео и насчитывает 139 тысяч подписчиков. Он использует платформу для продвижения своих идей как международного астролога и дипломированного специалиста Зороастрийского института. Основной упор в контенте делается на интерпретации астрологических событий и предсказания будущего. Однако точность его предполагаемых предсказаний вызывает сомнения. Большая часть тем его выпусков связана с политикой, древними учениями и теориями о «звездных вратах», что звучит маловероятно и трудно воспринимается всерьёз.

На ютубе отсутствуют реальные отзывы о проведённых сеансах или комментарии клиентов, что делает невозможным объективную оценку результатов его консультаций.

Телеграм-канал Влада Росса содержит 887 подписчиков, 45 фото, 4 видео и 113 ссылок. Контент преимущественно сосредоточен на политических прогнозах и интерпретациях на основе натальных карт. Влад продолжает называть себя международным астрологом высшей категории и астрополиттехнологом, однако подтверждающих документов об этом не представлено. Предсказания на канале часто вызывают сомнение из-за своей чрезмерной спекулятивности. Отзывы пользователей или примеры успешных прогнозов отсутствуют.

Во «ВКонтакте» Влад Росс не представлен.

Отзывы о Владе Россе: что говорят клиенты?

Информации с отзывами о консультациях Влада Росса крайне мало. Претензий напрямую не зафиксировано, но их отсутствие не является показателем качества. Недоверие вызывает отсутствие документальных подтверждений положительного опыта клиентов.

Выводы по деятельности Влада Росса

Фигурируя в сети как эзотерик с двадцатилетним стажем и международным статусом, Влад Росс вводит аудиторию в заблуждение, используя псевдонаучные регалии и гипотетические титулы. Его прогнозы отличаются сомнительной достоверностью, особенно в политической сфере. Отсутствие ясной информации о стоимости услуг, нереализованные пророчества и недоказанные профессиональные достижения не дают оснований рассматривать его в качестве надёжного астролога.