Влад Череватый отзывы: что известно об участнике «Битвы экстрасенсов»

Фигура Влада Череватого вызывает интерес уже не первый год: участник 22 и 23 сезонов Битвы экстрасенсов, позиционирующий себя как чернокнижник, медиаперсона и блогер с «личным бесом Толиком», стал объектом обсуждения в эзотерических кругах и за их пределами. При этом в сети значительно не хватает объективных и достоверных отзывов о его услугах.

Биография Влада Череватого

Становление Влада Череватого как экстрасенса, по его собственным заявлениям, началось в подростковом возрасте после неудачной попытки суицида, вызванной конфликтом с отцом. Вместо смерти он утверждает, что вступил в контакт с демоническим существом по имени Толик, который предложил сделку: магические способности в обмен на отказ от креста, проклятие рода и жажду богатства. С этого момента он якобы стал практиковать черную магию, взаимодействовать с бесами, проводить ритуалы на кладбищах.

Участвовал в шоу «Битва экстрасенсов» дважды — в 22 и 23 сезонах. Победить удалось только во второй раз. По легенде, участию способствовал все тот же бес Толик. После победы он не потерял популярности, что нетипично для участников проекта. Также Влад вел и продолжает вести шоу «ЭкстраТакси» на ТВ-3.

Какие услуги предлагает Влад Череватый?

На своем официальном сайте Влад Череватый предлагает пользователям ряд эзотерических продуктов и услуг. Полный перечень доступных предложений включает:

Личная консультация и помощь в решении личных проблем — стоимость начинается от $500;

Краткий интенсив по темам магии — стоимость обозначена от 15 000 рублей;

Услуги по защитной магии;

Авторская книга;

Интернет-магазин с амулетами, эзотерическими предметами и мерчем.

При этом отдельно указано, что Влад Череватый не занимается обучением, поиском людей и целительскими практиками. Несмотря на это, интенсив по магии все-таки доступен. Все покупки и запись на консультации осуществляются через сайт.

Активность Влад Череватого в соцсетях

Влад Череватый ведет активную деятельность в социальных сетях. Его Instagram-аккаунт насчитывает около 1 миллиона подписчиков. Помимо этого, он управляет страницами во «ВКонтакте» и Telegram, каждая из которых имеет по 150 тысяч фолловеров. Канал на Яндекс.Дзен значительно менее популярен.

Отдельно стоит отметить YouTube-канал «Без масок», также с числом подписчиков около 1 миллиона и оригинальным контентом. Однако несмотря на широкую представленность в интернете, Череватый в одном из интервью указал, что все его социальные сети ведутся наемными работниками, а отзывы он не читает. Кроме того, известно, что на многих платформах наблюдается цензура комментариев — любое негативное высказывание удаляется, а пользователь автоматически блокируется.

Отзывы о Влад Череватом: что говорят клиенты?

Несмотря на масштабную медийную активность Влада Череватого, отзывы о его деятельности в публичном доступе встречаются крайне редко. На его блогах представлена только положительная обратная связь, что вызывает вопросы. По имеющимся сведениям, все отрицательные мнения в Instagram, Telegram и других платформах удаляются администратором, а пользователи — блокируются.

В общедоступных источниках можно найти несколько странных отзывов. Некоторые утверждают, что не получили никакой помощи, а кто-то, наоборот, жалуется на «подселение бесов». Общий объем отзывов явно не соответствует популярности мага, что вызывает сомнение в их достоверности — особенно на фоне других участников «Битвы экстрасенсов»: например, по запросу «Александр Шепс отзывы» поисковики выдают многочисленные разоблачения, чего нельзя сказать о Череватом.

Выводы по деятельности Влада Череватого

Вокруг персоны Влада Череватого складывается подозрительная картина. Человек, называющий себя чернокнижником и утверждающий, что общается с бесом, предлагает платные услуги от $500, но реальные отзывы или доказательства результативности консультаций отсутствуют. Ни независимых отзывов, ни критических разборов — несмотря на высокую узнаваемость. Цензура всех отрицательных мнений также вызывает сомнения относительно прозрачности его деятельности.

Обращение к Влад Череватому или приглашение его как эзотерика вызывает серьезные опасения: отсутствие объективных отзывов, наличие мифического Толика, фильтрация комментариев и осознанный отказ от обучения и целительства — всё это создаёт атмосферу недоверия. При выборе специалиста в сфере эзотерики важно не поддаваться медийному имиджу и помнить о критическом мышлении.