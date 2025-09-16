“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Виталий Воскобойников

Отзывы о Виталии Воскобойникове: анализ деятельности и услуг

Виталий Воскобойников заявлен как целитель с более чем 30-летним стажем и специализацией в биоэнергетике и восстановительных практиках. На его сайте представлены разнообразные услуги от костоправства до обрядов на снятие порчи. Несмотря на громкие титулы, такие как «Лучший целитель России» и «Лучший целитель III тысячелетия», подтверждений этим достижениям не имеется. В данном материале разбираем, чем конкретно занимается Виталий Воскобойников, какие услуги он предоставляет и что о нем пишут клиенты.

Биография Виталия Воскобойникова

Виталий Николаевич Воскобойников родом из Брянской области. Согласно размещённой информации, профессионально занимается психологией и целительством свыше 30 лет. При этом он позиционирует себя как этнопсихолог и биоэнерготерапевт. Указания на участие в научных или медицинских сообществах отсутствуют, так же, как и документальные подтверждения присвоенных ему наград: «Лучший целитель России» и «Лучший целитель III тысячелетия».

Какие услуги предлагает Виталий Воскобойников?

На официальном сайте voskoboinikov ru Виталий предлагает дистанционные услуги, напрямую связанные с эзотерикой и псевдобиоэнергетикой. В список входят:

Костоправство — коррекция позвоночника и восстановление суставно-связочного аппарата. Техники описываются как не требующие вмешательства традиционной медицины, эффективность которых не имеет подтверждения.

Снятие порчи и экзорцизм — предполагается устранение так называемых внешних негативных воздействий: сглаза, порчи на смерть и прочих. Используются атрибуты вроде воска, соли, воды и молитв. Обещается стопроцентное избавление от негатива, при отсутствии данных об объективной верификации методов.

Очищение помещений — работа по «энергетической очистке» и установке защиты в квартирах и домах.

Ритуалы — оказание воздействия на аспекты жизни, такие как любовь, удача и финансовый успех с помощью заклинаний.

Консультации психолога — предлагается как восстановление душевного равновесия без упоминаний лицензии или профессиональной аттестации психолога.

Также на ресурсе доступны курсы по эзотерике, при этом размещено предупреждение о возможности мошенничества от лиц, выдающих себя за Воскобойникова. Присутствует контактный номер телефона, однако других способов идентификации либо гарантий авторства предложений не указано.

Деятельность Воскобойникова в соцсетях

Аккаунты в популярных соцсетях, таких как Telegram, VK, YouTube, у Виталия Воскобойникова не обнаружены. Присутствует упоминание о якобы активных профилях, за которые он ответственности не несет. Адрес его проживания или работы также нигде не указывается.

Отзывы о Виталии Воскобойникове: что говорят клиенты?

Комментариев о практиках Виталия Николаевича Воскобойникова крайне мало. Достоверных откликов от реальных клиентов практически не найти, несмотря на заявленные десятки лет практики. Отсутствует стабильная репутация в специализированных профильных платформах. Это вызывает сомнения в подлинности его клиентской базы и эффективности описанных методов.

Выводы по деятельности Виталия Воскобойникова

Виталий Воскобойников (voskoboinikov) публично выступает как мастер с многолетним опытом в области биоэнергетики, костоправства и магии. Однако отсутствие доказательств профессиональной квалификации, минимальное число подтверждённых отзывов и непроверяемые данные о «достижениях» указывают на сомнительность его подходов. Учитывая характер предлагаемых услуг — от снятия порчи до психологической помощи — крайне желательно проявить осторожность при выборе подобного специалиста. Потенциальный клиент остаётся без гарантий и без адекватного контроля качества предоставляемых ритуальных и терапевтических услуг.