“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Виталий Вардин

Экстрасенс Виталий Вардин — отзывы и факты о деятельности

Виталий Вардин позиционирует себя как экстрасенс из Молдовы, предлагая услуги в сфере эзотерики. Официальный перечень услуг отсутствует, а информация о его квалификации вызывает вопросы. Ниже рассмотрим его биографию, источники отзывов, доступность услуг и активность онлайн.

Биография экстрасенса Виталия Вардина

Виталий Вардин родился в 1979 году и живёт в Кишинёве. Данные о его образовании и о том, у кого он обучался эзотерике, отсутствуют. Неизвестно также, когда именно у него проявились способности, о которых он заявляет. Из доступной информации следует, что интересуется экстрасенсорикой приблизительно 30 лет. Также Виталий Вардин ранее сотрудничал с платформой Astro7, однако в 2025 году он уже не числится среди ее специалистов.

Какие услуги предлагает Виталий Вардин?

На текущий момент экстрасенс Виталий Вардин предлагает эзотерические материалы через свою страницу в социальной сети ВКонтакте и канал в мессенджере Telegram. ВКонтакте он регулярно публикует «карты дня» и размещает контент с анонсами собственных курсов. Основные направления — гадание на Таро и ритуальная практика. Однако интерес аудитории к этим материалам незначителен: посты получают не более 1–2 лайков.

Его Telegram-группа включает 26 участников. Там представляется аналогичный по содержанию материал: карты дня, заметки о том, какие вопросы нужно задавать тарологу при онлайн-гадании, особенно при раскладах на отношения. Списка платных услуг на открытых площадках нет. Для получения консультации пользователю предлагается записаться по мобильному телефону. Из содержания публикаций можно сделать вывод, что Виталий Вардин работает над вопросами, связанными с личными отношениями и финансовыми затруднениями.

Отзывы о Виталии Вардине: что говорят клиенты?

Отзывы о Виталии Вардине в основном сосредоточены на его странице. Там размещено более 300 откликов, сформированных в период его работы с сервисом Astro7. Все отзывы не отсортированы и практически идентичны по содержанию, сосредоточены на выражении благодарности.

На сторонних ресурсах, кроме упоминаний в связи с Astro7, информации и свежих отзывов почти не встречается. Также в ряде источников указывалось, что Виталий Вардин допускал ошибки в предсказаниях во время сеансов.

Выводы по деятельности Виталия Вардина

Документальных подтверждений эзотерической квалификации у Виталия Вардина нет — он не демонстрирует сертификаты или дипломы. Его страницы в соцсетях малопопулярны: Telegram-группа насчитывает лишь 26 участников, аккаунт ВКонтакте не вызывает сильного отклика среди аудитории. Отзывы представлены только в одном источнике и однотипны. На других платформах имя практически неизвестно. Причины ухода с проекта Astro7 в 2023 году не раскрывались. Четкой информации о ценах на услуги нет — все вопросы решаются в личном порядке. Аудитория экстрасенса не превышает 50 человек, что говорит о крайне ограниченном охвате. С учетом отсутствия транспарентности и профессиональных подтверждений, можно рекомендовать обратить внимание на более квалифицированных специалистов.