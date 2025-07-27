“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Астролог и таролог Дива В С — Виктория Штелльхорн: курсы, соцсети diva v s, отзывы

Дива В С (Виктория Штелльхорн) является востребованным специалистом в области таро. Она “читает” карты, а также занимается другими магическими практиками. Ведет частную практику, а также передает знания по эзотерики в форме обучающих курсов и вебинаров. Свои услуги рекламирует преимущественно в социальных сетях.

В статье мы подробнее разберем деятельность эзотерика и поймем, несут ли ее расклады и консультации практическую пользу. Также в конце обзора посмотрим реальные отзывы и сделаем вывод о том, стоит ли обращаться к астрологу Виктории Штелльхорн.

В основном информацию о женщине можно узнать в ее социальных сетях. Например, в Инстаграме под ником diva v s можно найти страницу Виктории. У нее довольно большая аудитория — порядка 19 тыс.человек. В профиле она делает рекламу своих интенсивов и курсов. Отметим, что Виктория Штелльхорн — таро-практик, блогер и мастер энергопрактик в одном лице, а также является консультантом во многих эзотерических областях.

Услуги таролога и астролога

Виктория Штелльхорн — астролог, таролог, энергопрактик и психолог в одном лице. Она также является создателем эзотерической Академии “Внутренней силы и Таро”. Женщина считает, что гадание на картах способно помочь людям найти ответы на многие вопросы — это действенный инструмент для психологической терапии и самопознания.

Поговорим более подробно о работе Виктории Штелльхорн и отзывах. Эзотерик проводит онлайн консультации по таро и трансформации личности. По желанию клиентов возможен личный прием. Женщина является специалистом в области таро и оказывает помощь в вопросах отношений, будущего, жизни в целом.

Виктория Штелльхорн — таролог, который устанавливает четкий прайс на свои услуги. В среднем ее консультация стоит около 150 евро. В отзывах многие пользователи считают, что цена за услуги несколько завышена, ведь дипломированные психологи оказывают куда больше услуг за гораздо меньшую плату.

Во время консультации на основе вопросов клиентов Дива В С делает расклад на картах таро и дает рекомендации.

Отзывы о тарологе Виктории Штелльхорн вы найдете в конце статьи, а пока продолжим разбирать ее деятельность. Эзотерик продает обучающие курсы и различные интенсивы. Например, можно заказать курс “Предназначение” за 39 евро, в котором даются ответы на самые животрепещущие жизненные вопросы.

Что известно о тарологе Виктории Штелльхорн, отзывы о которой вы найдете ниже:

Эзотерик обучает других, но никаких подтверждающих документов и сертификатов, подтверждающих ее компетенции, найдено не было. Ведет социальные сети, активно рекламируя свои услуги и платные консультации. При этом контент в соцсетях нельзя назвать полезным, он наполнен общими поверхностными фразами. Судя по отзывам, эзотерик публикуют прогнозы по знакам зодиака в духе “бульварного чтива”, где нет никакой конкретики и много воды. О своих профессиональных достижениях и методах работы таро-практик предпочитает не распространяться, таким образом вызывая подозрения у пользователей.

Таролог Штелльхорн активно продвигает платные продукты, используя для этого все доступные инструменты.

Анализ социальных сетей diva v s

Таролог Виктория Штелльхорн, отзывы о которой смотрите ниже, ведет страницу в Телеграмме под ником Diva V.S. В профиле более 3 тыс.чел. Регулярно выходят посты на эзотерическую тему; прогнозы, карты дня, рекомендации на день и т.д. Часто прогнозы написаны одними и теми же фразами и не несут в себе никакой информационной пользы.

Самой популярной площадкой является Ютуб-канал, на который подписаны почти 300 тыс.человек. При этом наблюдается очень низкая активность аудитории. Не исключено, что применялась накрутка. Регулярно выпускаются видео: “Кухня Таро” о Старших Арканах”, прогнозы по знакам зодиака, “Карта на Ладони” о Младших Арканах, различные прогнозы на месяц или год.

Контент никак не назовешь, скорее, больше развлекательным. Посмотрим, что говорят отзывы о тарологе.

Реальные отзывы о тарологе Виктории Штелльхорн

На независимых эзотерических форумах можно встретить как положительные, так и отрицательные отзывы о тарологе Виктории Штелльхорн.

На форумах больше отрицательных отзывов. Люди не в восторге от курсов таролога, считают их бесполезными, а стоимость завышенной.

Выводы о деятельности эзотерика

Таролог Виктория Штелльхорн стремится получить как можно больше коммерческой прибыли, забывая о помощи клиентам. Обращаться или нет к такому специалисту — решать только вам. Но будьте осторожны: рассчитывайте свой бюджет и ни в коем случае не тратьте последние деньги на дорогостоящие консультации.

В отзывах люди с недоверием относятся к Виктории, ведь она предпочитает скрывать свою биографию и наличие квалификации. Внимательно изучайте всю информации и комментарии реальных людей, прежде чем обращаться к эзотерикам. Разумно оценивайте профессионализм и не поддавайтесь на красивые обещания, которые часто дают шарлатаны и мошенники.